張敬軒澳門演唱會一票難求 加開3場明日公售

張敬軒繼去年於澳門倫敦人綜藝館舉行14場《The Prime Classics張敬軒澳門演唱會》後，今年再獲邀於10月重臨澳門舉行12場《Dahlia Blossom HINS CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》，由於門票無論於優先訂購或公售都被搶購一空，在一票難求下，為了讓一眾撲不到飛的歌迷能欣賞軒仔的演出，主辦機構決定加開11月15至17日場次，合共開15場。

由於門票早前透過歌迷會網站開賣時受黑客攻擊，為了能令歌迷順利購票，這次加場會加強網絡保安，因此令購買時間比以往加長，但亦於4小時內沽清預留門票，總算能避免黑客攻擊，樂迷成功購票。