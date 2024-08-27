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娛樂
2024-08-27 14:18:22

張敬軒澳門演唱會一票難求 加開3場明日公售

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張敬軒重臨澳門開騷，《Dahlia Blossom HINS CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》加開至15場。

張敬軒重臨澳門開騷，《Dahlia Blossom HINS CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》加開至15場。

張敬軒繼去年於澳門倫敦人綜藝館舉行14場《The Prime Classics張敬軒澳門演唱會》後，今年再獲邀於10月重臨澳門舉行12場《Dahlia Blossom HINS CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》，由於門票無論於優先訂購或公售都被搶購一空，在一票難求下，為了讓一眾撲不到飛的歌迷能欣賞軒仔的演出，主辦機構決定加開111517日場次，合共開15場。

由於門票早前透過歌迷會網站開賣時受黑客攻擊，為了能令歌迷順利購票，這次加場會加強網絡保安，因此令購買時間比以往加長，但亦於4小時內沽清預留門票，總算能避免黑客攻擊，樂迷成功購票。

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張敬軒重臨澳門開騷，《Dahlia Blossom HINS CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》加開至15場。 張敬軒重臨澳門開騷，《Dahlia Blossom HINS CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》加開至15場。 主辧方配合張敬軒澳門個唱加場消息，加碼宣傳。 主辧方配合張敬軒澳門個唱加場消息，在港澳兩地加碼宣傳。 主辧方配合張敬軒澳門個唱加場消息，在港澳兩地加碼宣傳。 主辧方配合張敬軒澳門個唱加場消息，在港澳兩地加碼宣傳。

每個show都放入感受

為了慶祝軒仔打破自己於澳門舉行演唱會場數的紀錄，主辦方不惜大耍金錢，配合加場消息，即時加碼製作第二幅巨型隧道口海報，又於香港多處地點刊登大型戶外廣告，並在澳門多個地標大賣廣告。提到打破自己澳門開show紀錄，軒仔表示當然開心，但他最希望能夠將自己的音樂跟大家分享，「首先多謝澳門倫敦人邀請，可以再踏上呢個舞台，亦令我有機會將呢個行咗三年嘅show當中，有重新嘅編排及演繹，加上新元素，將最好嘅表演呈現俾大家。其實每一次演唱會，自己都會有好多感受、情緒放咗入去，希望大家亦會用心去感受。」

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