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娛樂
2023-12-16 22:30:32

張敬軒澳門演唱會｜張敬軒13場澳門演唱會開鑼 大談中學時期暗戀對象

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張敬軒於澳門倫敦人酒店舉行13場《The Prime Classics張敬軒澳門演唱會》昨晚正式開鑼。

張敬軒於澳門倫敦人酒店舉行13場《The Prime Classics張敬軒澳門演唱會》昨晚正式開鑼。

張敬軒於澳門倫敦人酒店舉行13場《The Prime Classics張敬軒澳門演唱會》昨晚（15日）正式開鑼，老闆楊受成與太太陸小曼、霍汶希、沈震軒及黎展峯等齊齊過大海捧場。 

軒仔以《迷失表參道》及《酷愛》為演唱會打開序幕，氣氛瞬即燃爆。唱完兩首歌後，軒仔除了多謝每一位撲飛的朋友，更謂要多謝每一位肯將自己門票賣回給他的朋友，全場立即歡呼，然後他便大聲宣佈：「我終於夠飛啦！」他續謂：「我老母……唔係，我阿媽……」全場頓時嘩聲四起，軒仔：「自古以嚟，由京劇開始，媽媽係稱之為『老母』。我阿媽終於唔駛日日好似唐僧對住孫悟空『咦咦哦哦……』多謝每一位去到上環歌迷會中心同我哋交收嘅朋友，希望我秘書冇嚇親大家，佢個人比較嚴肅啲。我必需要喺今晚第一晚開show多謝佢哋。」 

 

演唱會上，軒仔不時跟歌迷互動。

演唱會上，軒仔不時跟歌迷互動。

演唱會上軒仔又提到早幾天是他中學校慶，由於要籌備這次的演出，所以未能出席，但看到同學們發過來的相片，令他想起中學時一份甜蜜蜜的「初戀」，「嗰個階段唔知係咪因為青春期嘅原因，我第一次對一個人有咗感覺。」首次分享自己的甜蜜往事，全場歌迷即時起哄，「我係學生會，佢喺另一個學生組織嘅團委，我哋成日一齊做好多學校入面嘅課外活動、校運會、school radio嘅轉播。但細個嘅時候媽媽管得好嚴，成日都講：『你唔好早戀呀、唔好拍拖呀。』我哋成日喺學校嘅一棵百年歷史嘅大榕樹下面溫書、食嘢，我喺度諗：『如果當時夠勇敢開口去話俾你聽我鍾意你。』嘅話，我而家嘅人生會唔會好唔一樣呢？」  其後，他跟歌迷遙遠握手期間更乘機拉票，「請投《隱形遊樂場》一票！」引得全場大笑。

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他提到身處娛樂行業廿二年，時間飛逝，接着純粹問一下00後的歌迷請舉手，誰不知眾多歌迷舉手，先是12年出生的歌迷，隨後又有14年的fans現身，他望向遠處，只見一名小朋友揮手，便問到：「你幾多歲呀？六歲！即係17年，嘩！好嘢喎！你都做得我孫啦喎。我應該係呢個行業現存第一個『爺級』歌手，你好有taste，你一定會成為社會楝樑，因為你聽我嘅歌。」 

演唱會來到尾聲，在唱出當晚最後一首歌《櫻花樹下》前，軒仔透露他的婆婆入了ICU，他希望將這首歌送給婆婆及自己，「以下呢首歌以往我都會送俾觀眾，但我今晚好想送俾自己。演唱會之前，我有個屋企人今晚喺ICU，係我嘅婆婆，雖然我哋冇直接嘅血緣關係，因為我媽媽係孤兒，佢係收養我媽媽。我好想將我哋今晚咁多現場觀眾嘅愛、大家集氣，佢仲有兩日就生日啦，好想佢可以渡過呢個難關。以下呢首歌，我送俾自己，亦都送俾婆婆。」

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張敬軒於澳門首次駐場演出。 張敬軒於澳門首次駐場演出。 張敬軒於澳門首次駐場演出。 張敬軒於澳門首次駐場演出。 張敬軒於澳門首次駐場演出。 張敬軒於澳門首次駐場演出。 張敬軒於澳門首次駐場演出。
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