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娛樂
2023-12-19 19:50:40

張敬軒澳門演唱會｜為母親獻唱《青春常駐》母子齊落淚 張敬軒落力拉票唱到爆褲鏈

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張敬軒在澳門演唱會上，為母親獻唱《青春常駐》。

張敬軒在澳門演唱會上，為母親獻唱《青春常駐》。

張敬軒於澳門倫敦人舉行的13場《The Prime Classics張敬軒澳門演唱會》，日前完成首三場，軒仔於網上出po跪求自己演唱會門票後，終成功讓母親入場觀賞第二場演唱會，軒媽更獲全場六千歌迷齊聲叫「奶奶」。軒仔自言多年來從未試過在演唱會為母親獻唱，於台上深情告白，感謝媽媽晚晚「壯陽」湯水，並即席獻唱《青春常駐》，怎知唱了第一句就泣不成聲，幸有歌迷接力唱，而台下母親亦感觸落淚，場面感人。第三場軒仔唱《隱形遊樂場》唱到爆褲鏈，現場有女歌迷朝早結婚，夜晚唔要老公要軒公，更向張敬軒大叫老公，場面爆笑。

張敬軒為母親獻唱《青春常駐》時，一度泣不成聲。 張敬軒成功為母親撲飛，軒媽如願睇第二場演唱會。 張敬軒於澳門倫敦人舉行《The Prime Classics張敬軒澳門演唱會》。 張敬軒於澳門倫敦人酒店舉行13場《The Prime Classics張敬軒澳門演唱會》昨晚正式開鑼。 張敬軒於澳門首次駐場演出。 張敬軒於澳門首次駐場演出。 張敬軒於澳門首次駐場演出。 張敬軒於澳門首次駐場演出。 張敬軒於澳門首次駐場演出。

全場六千歌迷叫軒媽做「奶奶」

演唱會第二場，軒仔成功為母親撲飛，「如果我冇記錯嘅話，我媽媽應該係睇今晚呢場。」此時「奶奶」的呼聲與歡呼尖叫聲此起彼落，軒仔沒好氣的說：「點解你哋可以嗌一個陌生嘅女人做『奶奶』㗎呢？」但隨即又向歌迷說：「你哋再嗌一次俾佢聽吓吖，哈哈。」歌迷十分聽話，全場大叫「奶奶」，搞到軒仔邊笑邊說「黐線」，而張媽媽則十分怕醜以手遮面，軒仔又向張媽媽解釋，「我同佢哋冇『啦lung』㗎吓媽咪，唔好打電話嚟問我。」

以母親名字唱《青春常駐》 泣不成聲

講完笑後，軒仔向媽媽深情告白，他坦言多年來自己的演唱會中，都未曾試過唱歌給媽媽聽，由於今年非常忙碌，沒太多時間回老家，加上爸爸感染covid後又曾於家中暈倒，最後決定將父母搬到香港居住，「雖然我哋住隔離樓，但我都會抽時間返嚟食吓飯，唱隻歌俾你聽好冇呀媽咪？」張媽媽點頭讚好，軒仔續說：「佢晚晚都有煲定啲湯俾我，同埋佢好鍾意煲埋啲唔知乜嘢嚟，全部都係壯陽，嗰啲海馬呀、咩鞭呀，湯我就唔識煲啦，歌我就識唱，祝媽媽青春常駐。」隨後便唱出《青春常駐》，軒仔特別將一些歌詞改為「媽媽」，而第一句更將「嘉嘉可否不要老」改為「丹丹（張媽媽名字）可否不要老」，不過他唱了第一句後，已忍不住哽咽，中段更唱不下去，歌迷即時接力唱下去，而坐在觀眾席上的張媽媽亦忍不住感動淚，場面感動。唱完後，軒仔說：「哎吔，真係搞唔掂。」

張敬軒於澳門倫敦人酒店舉行《The Prime Classics張敬軒澳門演唱會》。 張敬軒澳門演唱會第三場，他落力為《隱形遊樂場》拉票，唱到爆褲鏈。 寵粉到爆的軒仔每晚show後都會走到場外跟見見fans。

全場歌迷大叫除褲

至於第三晚演出，軒仔積極為《隱形遊樂場》拉票，更謂：「我會一路出嚟拉票。」隨後便唱出《隱形遊樂場》，唱完後，軒仔在分享一些感受時，台下歌迷突然起哄，初時軒仔未有為意，後來他轉身望大銀幕又再望自己衣服，「等等先，導演話我褲鏈開咗，ok，唔好睇住。」全場觀眾立即爆笑，然後走到台上一邊整理衣物，整理完後再走回台中說道：「唔好意思，對唔住，激動得滯，唱爆咗褲鏈，我條褲鏈爆咗。」原來是褲鏈爆開，全場立即大笑兼大叫「除褲」，弄得軒仔無奈苦笑。

唔要老公 要軒公

另外，軒仔跟歌迷的互動環節時，其中一位女歌迷表示當日是她的新婚之日，軒仔笑問：「你今朝早結婚，你今晚嚟睇我，咁你個洞房呢？你老公呢？」當女歌迷表示老公沒有前來睇show時，軒仔即謂：「即係我緊要過你老公，係唔係呀？(女歌迷點頭：好明顯啦！）」軒仔隨即調戲女歌迷，「咁你快啲嗌聲老公先啦。」女歌迷二話不說大叫老公，又表示自己老公姓張，嚇得軒仔立即調頭走，「我講吓咋，我連結婚戒指都冇隻，（歌迷立即除下戒指給軒仔）你唔好當真啦，你唔好俾我，我走啦，哈哈。」除此之外，其實每晚軒仔完show後，一眾fans都會在場外等他，寵粉到爆的軒仔每晚show後都會走到場外跟見見fanssweet到爆。

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