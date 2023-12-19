張敬軒澳門演唱會｜為母親獻唱《青春常駐》母子齊落淚 張敬軒落力拉票唱到爆褲鏈

張敬軒於澳門倫敦人舉行的13場《The Prime Classics張敬軒澳門演唱會》，日前完成首三場，軒仔於網上出po跪求自己演唱會門票後，終成功讓母親入場觀賞第二場演唱會，軒媽更獲全場六千歌迷齊聲叫「奶奶」。軒仔自言多年來從未試過在演唱會為母親獻唱，於台上深情告白，感謝媽媽晚晚「壯陽」湯水，並即席獻唱《青春常駐》，怎知唱了第一句就泣不成聲，幸有歌迷接力唱，而台下母親亦感觸落淚，場面感人。第三場軒仔唱《隱形遊樂場》唱到爆褲鏈，現場有女歌迷朝早結婚，夜晚唔要老公要軒公，更向張敬軒大叫老公，場面爆笑。

全場六千歌迷叫軒媽做「奶奶」

演唱會第二場，軒仔成功為母親撲飛，「如果我冇記錯嘅話，我媽媽應該係睇今晚呢場。」此時「奶奶」的呼聲與歡呼尖叫聲此起彼落，軒仔沒好氣的說：「點解你哋可以嗌一個陌生嘅女人做『奶奶』㗎呢？」但隨即又向歌迷說：「你哋再嗌一次俾佢聽吓吖，哈哈。」歌迷十分聽話，全場大叫「奶奶」，搞到軒仔邊笑邊說「黐線」，而張媽媽則十分怕醜以手遮面，軒仔又向張媽媽解釋，「我同佢哋冇『啦lung』㗎吓媽咪，唔好打電話嚟問我。」

以母親名字唱《青春常駐》 泣不成聲

講完笑後，軒仔向媽媽深情告白，他坦言多年來自己的演唱會中，都未曾試過唱歌給媽媽聽，由於今年非常忙碌，沒太多時間回老家，加上爸爸感染covid後又曾於家中暈倒，最後決定將父母搬到香港居住，「雖然我哋住隔離樓，但我都會抽時間返嚟食吓飯，唱隻歌俾你聽好冇呀媽咪？」張媽媽點頭讚好，軒仔續說：「佢晚晚都有煲定啲湯俾我，同埋佢好鍾意煲埋啲唔知乜嘢嚟，全部都係壯陽，嗰啲海馬呀、咩鞭呀，湯我就唔識煲啦，歌我就識唱，祝媽媽青春常駐。」隨後便唱出《青春常駐》，軒仔特別將一些歌詞改為「媽媽」，而第一句更將「嘉嘉可否不要老」改為「丹丹（張媽媽名字）可否不要老」，不過他唱了第一句後，已忍不住哽咽，中段更唱不下去，歌迷即時接力唱下去，而坐在觀眾席上的張媽媽亦忍不住感動淚，場面感動。唱完後，軒仔說：「哎吔，真係搞唔掂。」