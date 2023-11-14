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娛樂
2023-11-14 13:13:00

張敬軒澳門演唱會｜3年開59場個唱 12月於澳門開七場跨聖誕騷

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張敬軒於3年內共舉行59場個唱，非常厲害。

張敬軒於3年內共舉行59場個唱，非常厲害。

張敬軒近3年馬不停蹄地巡迴開show，從香港唱到倫敦，不知不覺已合共舉行了59場個人演唱會，上周雖因患重感冒需延至本周六(18日)舉行與林家謙合作的拉濶音樂會，但無阻他的演唱會計劃，較公宣布將於1215 - 17日、22 - 25日舉行7場的聖誕倒數演唱會《the PRIME CLASSICS張敬軒澳門演唱會》，門票於今日優先訂購，本周五(17日)公開發售。

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軒公宣布將於12月15 - 17日、22 - 25日在澳門倫敦人舉行7場的聖誕倒數演唱會。 張敬軒將於澳門倫敦人舉行7場的聖誕倒數演唱會。

平均每隔約20日一場張敬軒個唱

202011月的《張敬軒x香港中樂團盛樂演唱會》，到202112月慶祝出道20週年的《The Next 20 Hins Live in Hong Kong》演唱會、到2022年的《Revisit張敬軒演唱會》，到今年3月在英國倫敦的《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON》，更成為首位在RAH連開3場個唱的華人歌手。軒公在短短3年總共開了59場大型個人演唱會，即是平均每隔約20日就有一場張敬軒個唱。為了將《the PRIME CLASSICS》的感動在澳門倫敦人延續下去，軒公親自擔任策劃，屆時除了獻唱經典作品，向來風趣幽默的他定必妙語連珠，與歌迷歡度佳節。

the PRIME CLASSICS HINS CHEUNG LIVE 張敬軒澳門演唱會》詳情

 日期：1215 - 17日、22 - 25

 地點：倫敦人綜藝館

 票價： VIPMOP/HKD1680, AMOP/HKD1380, BMOP/HKD980, CMOP/HKD680

 1114日恒生銀行信用卡獨家優先訂票

優先訂票熱線：31 288 288

the PRIME CLASSICS HINS CHEUNG LIVE 張敬軒澳門演唱會優先訂票網址

 1117日起金光票務公開發售

電話購票：+853 2882 8818

the PRIME CLASSICS HINS CHEUNG LIVE 張敬軒澳門演唱會網上購票

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