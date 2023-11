張敬軒澳門演唱會｜3年開59場個唱 12月於澳門開七場跨聖誕騷

平均每隔約 20 日一場張敬軒個唱

由2020年11月的《張敬軒x香港中樂團盛樂演唱會》,到2021年12月慶祝出道20週年的《The Next 20 Hins Live in Hong Kong》演唱會、到2022年的《Revisit張敬軒演唱會》,到今年3月在英國倫敦的《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON》,更成為首位在RAH連開3場個唱的華人歌手。軒公在短短3年總共開了59場大型個人演唱會,即是平均每隔約20日就有一場張敬軒個唱。為了將《the PRIME CLASSICS》的感動在澳門倫敦人延續下去,軒公親自擔任策劃,屆時除了獻唱經典作品,向來風趣幽默的他定必妙語連珠,與歌迷歡度佳節。