張敬軒澳門演唱會2024｜第三章《the PRIME CLASSICS》掀搶飛潮 12場優先訂票癱瘓網站

張敬軒10月於澳門倫敦人舉行的12場《Dahlia Blossom HINS CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024》，優先訂購門票火速售罄。

張敬軒早前完成美加巡唱回港後，將於10月再到澳門為樂迷帶來第三章節的《the PRIME CLASSICS》演唱會，連續4個週末於澳門倫敦人舉行的12場個唱，門票昨日優先訂購，反應熱烈，不少炒家利用不同的電腦「搶飛程式」攻擊賣票網站，令網站幾近癱瘓，直至下午網站才逐步恢復運作，優先訂購門票迅速售罄。

去年軒仔登上英國倫敦Royal Albert Hall開唱，成為首位於這個百年歷史的殿堂級地舉行三場連場爆滿演唱會的華人歌手；隨後他又於澳門澳敦人舉行十四場「PRIME CLASSICS」演唱會；來到今年7月，軒仔於美國拉斯維加斯Caesars Palace的The Colosseum開show，不少國際級歌手如Celine Dion及Adele亦曾於這個場地演出；緊接還有三藩市、加拿大溫哥華及多倫多的巡唱，場場爆滿。

軒仔完成英美各地的巡唱後，立即馬不停蹄為18日起舉行的《Dahlia Blossom HINS CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024》排練。這次再到澳門開show，軒仔表示除了感謝「倫敦人」的邀請，亦希望將不同「PRIME CLASSICS」的moment呈現在這個show當中，「希望帶俾觀眾有唔同嘅音樂體驗。」