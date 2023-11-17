張敬軒澳門開騷三百萬人湧入搶飛 宣布加開六場

張敬軒12月將於澳門倫敦人酒店舉行七場演唱會《THE PRIME CLASSICS張敬軒澳門演唱會》，一向寵粉的軒仔早前向主辦單位成功爭取預留過萬張門票供官方歌迷會訂購，門票旋即於三小時內被fans掃清；而今日（17日）則是公開發售日子，搶飛情況更為「嚴峻」，反應熱烈得令賣飛網站一度冧server。

其實於開售前，即今早凌晨四點多，有黑客試圖入侵售票網站，已經導致有三十多萬人次在網站凌晨排隊，酒店的技術支援部亦立即處理。到今日中午十二時正式開賣時，有三百多萬人次短時間內湧進網站搶飛，伺服器承受不了龐大fans湧入，隨即死機，經過十分鐘搶修，網站回復正常，全數門票旋即售罄。有見及此，軒仔為了不想歌迷辛苦搶飛，隨即宣布加開六場，當中包括除夕倒數場，並於下星期二（21/11）公開發售，以滿足fans需求，希望支持他的歌迷可以欣賞他及團隊用心打造的音樂盛宴。