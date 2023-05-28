張敬軒激罕騷肌 網民憑兩點估到軒仔裝假狗

由張敬軒主理綜藝節目《軒公敲碗》播出最新兩集與英皇娛樂的一眾師弟妹包括：楊天宇（Angus）、曾樂彤、劉若寶（Polly）、郭思（Suey）及朱天（Justin），過大海跟澳門網上平台「歡樂馬介休」團隊，到新濠影滙水上樂園，進行遊戲大對決。
特別泳裝笑死網民
軒仔事前預告將會穿上泳裝，令不少人期待惜肉如金的軒仔來個大解放，但首集他以印有西裝打呔圖案的潛水衣上陣，搞笑程度十足。身為英皇隊隊長的軒仔首兩個遊戲未有上陣，但他見隊員們玩得興奮，最後亦忍不住要體驗一下坐着水泡從高處沖下的「光速飛車」，軒仔霸氣地表示：「我覺得唔驚嘅，我一定冇表情。」話口未完即中「回力鏢」，表情極度豐富，十分搞笑。
來到第二集，兩隊人再挑戰另外兩個遊戲，最後打和收場。兩隊需要接受大懲罰，軒仔一隊扮美人魚，馬介休一隊則扮兔。眾人整裝待發，軒仔以紅色浴袍登場，當他站在水中脫下裕袍，一身爆肌即呈現眾人眼前，全場尖叫聲四起，驟眼看以為他操肌有成，看真點，原來是穿上爆肌衫，以假亂真的程度達100%。由於要配合爆肌身形，軒仔一直裝出chok爆表情，並謂：「我都好少可咁大方，喺大家面前展示我嘅身材、我嘅實力。呢一期嘅《軒公敲碗》將會係史上最驚嚇同埋最暴力嘅一集。」
跪求爆肌衫購買方法
不少網民看到軒仔爆肌的照片之後，一度表示對他刮目相看，指他「禾稈冚珍珠」。及後有網民指軒仔一向予人瘦削，難以短時間爆肌，更誤以為係p圖。其後有網民憑軒仔爆肌衫的兩點及手臂位置，發現軒仔其實是「裝假狗」，「雖然個胸位低咗啲，搞到怪怪地，但我唔覺有接口位，都幾真下」。網民大讚爆肌look很襯軒仔，部份網民更留言說︰「呢件衫喺邊度買？我都想買件，好真！」