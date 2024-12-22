張敬軒為機場聖誕許願樹亮燈 快閃離境大堂唱聖誕歌

在聖誕許願樹啟動禮上，張敬軒聯同花旗香港管理層及嘉賓進行亮燈儀式，更與兒童合唱團於機場展開一場聖誕快閃表演，演唱多首的經典聖誕金曲，包括《Deck The Halls》、《Hark the Herald Angels Sing》、《We Wish You a Merry Christmas》等，吸引眾多旅客圍觀。

軒仔表示：「好開心第一次喺機場離境大堂唱歌，並再次以Citi代言人身份合作，透過大家對旅行嘅共同理念，希望喺聖誕佳節將節日嘅歡樂，同positive嘅energy帶畀旅客，所以就一齊co-create咗今次嘅表演，連繫香港及世界各地嘅旅客。我哋特意挑選咗耳熟能詳嘅聖誕歌，同大家一齊慶祝聖誕並送上祝福。」對於有沒有外遊的計劃，軒仔笑言：「本身諗住完咗Citi呢個快閃聖誕表演之後，直接帶住扣賬卡出發旅遊，最終因工作關係而打消念頭。」張敬軒更稱哥本哈根是其中一個最想去的地方，因為自己很喜歡北歐的城市，特別是當地的傢私設計。與此同時，花旗於機場亦準備了互動攝影專區，讓旅客在出發前製作個人專屬聖誕e-card，留下珍貴的美好時刻。