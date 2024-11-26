張敬軒無私舉動被甄詠蓓莊少榮一一列出 揭軒仔風雨不改為傷者送餐

張敬軒過去一直為演藝界付出不少，與音樂藝術有關的保育、教育各方面都不遺餘力，就算要傾家蕩產都在所不計。早年紅館意外，張敬軒亦立即給予支援，但他的舉動並沒有大鑼大鼓事先張揚。戲劇導師兼演員的甄詠蓓及演唱會監製莊少榮近日在社交平台先後撰文多謝張敬軒。甄詠蓓更爆出對方至今仍在支援紅館意外的傷者。張敬軒的無私付出，令人感動不已。

免費借出 五星級 studio 甄詠蓓在文中表示趁住年尾，要好好多謝過去一年幫助她的人。她特別點名多謝張敬軒，她說︰「上年九月起，他主動叫我在他那上環五星級studio 來授課，場租費用他不收，卻轉為設立獎學金，由我和他選出每班表現突出的同學獲得。其實他這些年來就一直送來年青有潛質的artists 來上課，當中有歌手有演員有舞者，費用都是他付的，他就是希望有才華的人不要被埋沒……天啊！ 我這個學生怎叫人不愛他。」 張敬軒對培育新人都不遺餘力，早年更表示要成立學校，希望培育有潛質的人，為演藝界加入新血。他亦扶助過不少有潛質的歌手，顧定軒曾公開多謝張敬軒免費給他在錄音室AVON錄製單曲。張敬軒早前更送上一個遙距課程予洪嘉豪，進修音樂相關知識。

為傷者無風不改提供支援 甄詠蓓續指張敬軒一直對人非常慷慨，而她更提到對方另一舉動，令她總是會鼻子一酸。她說︰「關於早前一場行業內的工業意外事件，悲劇發生兩年多，他還是每天風雨不改指定專人製定有營養餐單送飯送湯給傷者……當時間把事情淡化，他卻仍然惦掛被遺忘的人。他總是不需別人道謝，就因為這樣，我才要好好的感謝他。」 甄詠蓓指的工業意外，當然是MIRROR紅館事故。Ian陳卓賢曾透露張敬軒聘請專家顧問團隊，為演出的舞蹈員提供心理輔導及支援，地方亦是由張敬軒借出，希望可以協助他們走出陰霾。

為dancer 訂製個人專屬耳機 莊少榮就撰文提到張敬軒除了是一個非常著重演出質素的人，也希望每一個參與製作演唱會的夥伴們都能夠成長。細榮稱張敬軒自掏腰包為Dancer訂製每個人的個人專屬耳機，他說︰「為了做這個倒模，他更book了一間診所為所有舞蹈員去做倒模，這一個動作可能觀眾是完全沒有發覺，但他的目只是希望所有舞蹈員能夠盡情地去發揮最好的狀態。」 安排課程提升 藝術修為 他又提到張敬軒近年會在每一個演出之前為舞蹈員安排上戲劇訓練過程，希望提升每一個舞蹈員的內在藝術修為。細榮說︰「這個動作其實並非單一為自己的演唱會而做，因為所有的栽種都是對整個行業成長給予最大的推動力。軒仔，再一次多謝你，由疫情開始到今天，你所為演唱會業界做的每一件事，我們每一個人都記在心入邊，所有觀眾未必看到的事情，我們都衷心感激。你在我們心入邊所種的樹，強壯而善良。」