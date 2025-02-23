張敬軒爆王菀之帶病開騷 深情合唱遇觀眾叫囂 軒公澄清冇黑面

張敬軒今天現身銅鑼灣化身「再想健康大臣」，分享保持對再想健康的心得，並即席揮毫寫「再想健康」四字給粉絲，臨場加畫一隻可愛「水豚」，笑指水豚雖經常被取笑或受刺激，但仍能臨危不亂，繼續chill住享受生活，保持這種態度較容易健康長壽。

張敬軒自爆廿幾歲時也曾試過擁有6舊腹肌及40吋胸，但現已難復當年，不過今年立志要改變生活方式，放完兩星期長假後，每天早上7時許起床，梳洗後返教會早禱，才開始一日的工作，他笑言要學李嘉誠曾表示無論幾夜瞓都早起，「唔好以有佢成就，可以體會佢生活方式。」但他補充下午也要小休充電。他又表示要調節玩手機時間，設小氣簿封鎖部份網民。