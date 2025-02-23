張敬軒爆王菀之帶病開騷 深情合唱遇觀眾叫囂 軒公澄清冇黑面

張敬軒今天現身銅鑼灣化身「再想健康大臣」，分享保持對再想健康的心得，並即席揮毫寫「再想健康」四字給粉絲，臨場加畫一隻可愛「水豚」，笑指水豚雖經常被取笑或受刺激，但仍能臨危不亂，繼續chill住享受生活，保持這種態度較容易健康長壽。
張敬軒自爆廿幾歲時也曾試過擁有6舊腹肌及40吋胸，但現已難復當年，不過今年立志要改變生活方式，放完兩星期長假後，每天早上7時許起床，梳洗後返教會早禱，才開始一日的工作，他笑言要學李嘉誠曾表示無論幾夜瞓都早起，「唔好以有佢成就，可以體會佢生活方式。」但他補充下午也要小休充電。他又表示要調節玩手機時間，設小氣簿封鎖部份網民。
談到昨晚擔任王菀之演唱會嘉賓，兩人合唱《下次愛你》互相凝視、醞釀情緒時，有觀眾叫囂並大叫靚仔，有失禮儀。他表示料不到有關片段今早在網上瘋傳，但也開心網上關注討論。他認真表示，「大家覺得好似破壞咗我菀之嘅表演，我覺得首先，我同菀之都係喺舞台表演好多年嘅人，大家唔好過分解讀我嗰個搖頭，其實搖頭係投入隻歌嘅角色，係當刻嘅情緒。」他指只是自己唔笑就似黑面，當刻情緒沒太受影嚮。反而兩人面對面合唱，尤為感動，他要壓抑情緒以免淚崩，因為一喊就無法唱歌。
他認為觀眾來自不同階層，難要求有一樣的聽show禮儀，作為表演者要多包容。不過也明白會影響觀眾欣賞表演的心情，相信經過今日網上的激烈討論，今晚不會有同樣事情發生。他笑言Ivana向來創意十足，可能今日晚會更改他的出場形式，他笑言就像開「盲盒」。他又透露Ivana帶病開騷，「佢咳到唱唔到歌，如果我係佢就會延期。」談到韓團SuperJunior（SJ）成員圭賢 上月底來港開個人演唱會，與「大彬」張敬軒合唱《隱形遊樂場》，原來是自學廣東話，軒仔大讚對方叻仔，笑言自己要向老師學韓文也唱到唔啱音。他認人真表示會從拼音開始學韓文。
提到他在社交平台分享放假時憶起故友，感觸發文，他表示自他加盟英皇開始，Shirley（許佩斯）開始為公司掌舵，由於對方一直很健康，很突然離世，故較難適應，收拾舊物時較感觸，他憶述「好多時同事搞我唔掂，或者可能我自己工作上面遇到考驗，其實佢都係佢一個媽媽，24小時 on call。」即使遇上不開心突然急call對方，她也願意陪伴。