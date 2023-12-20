張敬軒爆褲鏈相片被key雀頭嫌太細？ 明年生日計劃出錢搞粉絲聚會

張敬軒現正於澳門舉行演唱會，今晚特地回港出席《金手指》首映禮，軒仔笑言不敢想像能與梁朝偉和劉德華這傳奇組合拍戲，連唱主題曲都要排隊。軒仔日前在演唱會上為母親獻唱，雙雙感動落淚，他解釋，「真係未試過當著咁多人面前唱歌給她聽，耐且她近你壓力較大，所以特別感觸。」問到如何成功撲飛，軒仔表示因今年通關，約有逾300親友捧場，最後要扣起同事和工作人員的門票才夠數。他直言正考慮加場，跨年後再開多一個星期，但仍未決定。不過，明年2月生日的軒仔就承諾，將會舉辧生日聚會，向來寵粉的他更豪言：「我埋單！」至於場地方面，就尚待食環署等部門審批。

網絡暴力

另外，他在演唱會上唱到爆褲鏈，他笑言，「我諗服裝唔記得幫我拉，未至於有咁大張力撐爆褲鏈。」對於片段在網上洗版，又被fans放大瘋傳，軒仔笑言，「痴線，仲要key埋個雀頭落去，咩世界，簡直網絡暴力。」問到對雀頭頭大小可感滿意？他大開黃腔，笑言有心理陰影，「起碼都要哺乳動物，大笨象……起碼要長頸鹿，其實都幾好笑。

昨日，軒仔推出《隱形遊樂場》第七版，落力為歌曲拉票，他表示，每年主要由傳媒呼籲投票，「作為歌手既決定出席，都要有運動員精神，講真有冇獎都唔僽我話事，希望大家玩吓，開心吓。」