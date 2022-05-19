張敬軒獻唱《笑忘書》 自揭曾嚴重抑鬱想過輕生

張敬軒紅館騷《The Next 20 Hins演唱會》重開後舉行得如火如荼，昨日是補場的第七晚，當軒仔獻唱《笑忘書》前，他自爆這首歌是在自己患情緒病最嚴重時，沒有工作，家裏又發生一些狀況而產生，當時甚至不知自己還可不可以走下去，他說：「坦白講唔係冇過輕生念頭……但我膊頭太重，我仲有爸爸媽媽，仲有屋企、仲有我歌迷……所以喺嗰段日子，自己唔開心，冇辦法拉番起自己時侯，就純綷寫歌，咬緊牙關、繼續行落去。一路帶住自己各種struggles捱到今日，有咁多觀眾喺到支持我。所以大家要記住，張敬軒可以做到，你都可以做到，因為我都係一個普通人。所以喺各種痛苦裏面，記得咬緊牙關。」然後，就為觀眾送上《笑忘書》。

為遮遮送烹飪書

昨晚（18日），軒仔請來Gareth. T（湯令山）擔任表演嘉賓，不過Gareth. T今次站台，軒仔卻笑言：「自己好命都生得佢出」，其實兩人已認識了兩年多，軒仔被對方的十項全能吸引，識作識錄識編，將Hip Hop、R&B帶入廣東歌，自己也獲得啟發。兩人先合唱軒仔的歌迷會會歌《懷舊情人》，Gareth. T之後就獨唱《勁浪漫超溫馨》。軒仔謂發現Gareth. T不太喜歡笑，他說：「唔知係咪呢一代……你哋係咪acting cool？成日唔笑。」Gareth. T便cool着答：「唔係嘅，有人講笑話俾我聽，我先笑囉。」來到紅館舞台，Gareth. T當然不會兩手空空，同樣與前幾晚嘉賓一樣帶來禮物，今次他帶來的是兩本烹飪書，說是送畀軒仔的「遮遮」，希望他日後有啖好食！收到禮物的軒仔被弄到哭笑不得，抵死笑話：「聽日有好日子過！」笑翻全場。

每晚當尾場唱的軒仔，昨晚也因為歌迷完場不肯離去，一共安歌三次，他向熱情的觀眾表示：「噚晚我安歌咗五次，結果今日返來紅館，班工作人員同我講，收工已經冇車搭番屋企好慘。佢哋每日為咗我哋開騷，要好忙碌辛苦準備工作，我唔想令到佢哋收工冇車坐，所以真係最後一首歌啦！多謝大家。」