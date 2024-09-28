張敬軒現身中大收自薦信 即晚「找數」親自打俾林同學：傾咗差唔多半個鐘

張敬軒日前獲邀出席香港中文大學逸夫書院書院聚會 「漫談粵語流行曲七十年」，擔任講座嘉賓，跟同學們分享廣東歌文化及歷史，身體力行撐廣東歌，現場1300個座位全場爆滿。分享期間，軒仔不時發揮其幽默本色，令整個講座變得生動有趣，同學們聽得十分投入。

軒仔透露剛到達中大校園於休息室準備旳時候，被負責講座的其中一位教授問到他如何入行，他就以一位名叫「Keith Lam」的同學來作出比喻，軒仔謂：「去到休息室，我見到有一個好似酒樓婚宴請柬嘅信封，粉紅色嘅好香艷嘅，擺喺我枱頭，信封寫住：『誠邀尊貴嘅張敬軒先生打開，Keith』我打開封信，嘩！玫瑰花香嘅信紙，佢話：『你好張敬軒先生，多謝你睇呢封信，我叫Keith Lam，大你三年，今年21歲⋯⋯』你哋知唔知我睇完幾gur呀？哈哈。」隨後便讀出信的內容，原來Keith去年曾參加樹仁大學主辦的「IAE大學聯校歌唱比賽」，當時由軒仔擔任評判及表演嘉賓。信中Keith表示自己很想成為歌手，遂向軒仔毛遂自薦，軒仔坦言十分欣賞他的創意，「你睇出佢係一個好細心嘅人，因為佢做一件事之前諗得好清楚，佢好尊重呢件事同好在乎呢件事，下面有個ps，佢話：『如果擔心USB有危險⋯⋯』，你係黑客嚟㗎？『我仲有個QR code去google drive，內容同USB一樣，我IG係乜乜乜、電話係乜乜乜⋯⋯ 如果有機會可以透過IG、電話聯絡到小弟，萬分感謝。』我真係覺得淨係呢個創意已經足以可以令佢贏咗呢個機會，陣間我助手會嚟拎你個電話，我會打俾你㗎今晚。」