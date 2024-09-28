張敬軒現身中大收自薦信 即晚「找數」親自打俾林同學：傾咗差唔多半個鐘

張敬軒日前獲邀出席香港中文大學逸夫書院書院聚會 「漫談粵語流行曲七十年」，擔任講座嘉賓，跟同學們分享廣東歌文化及歷史，身體力行撐廣東歌，現場1300個座位全場爆滿。分享期間，軒仔不時發揮其幽默本色，令整個講座變得生動有趣，同學們聽得十分投入。
軒仔透露剛到達中大校園於休息室準備旳時候，被負責講座的其中一位教授問到他如何入行，他就以一位名叫「Keith Lam」的同學來作出比喻，軒仔謂：「去到休息室，我見到有一個好似酒樓婚宴請柬嘅信封，粉紅色嘅好香艷嘅，擺喺我枱頭，信封寫住：『誠邀尊貴嘅張敬軒先生打開，Keith』我打開封信，嘩！玫瑰花香嘅信紙，佢話：『你好張敬軒先生，多謝你睇呢封信，我叫Keith Lam，大你三年，今年21歲⋯⋯』你哋知唔知我睇完幾gur呀？哈哈。」隨後便讀出信的內容，原來Keith去年曾參加樹仁大學主辦的「IAE大學聯校歌唱比賽」，當時由軒仔擔任評判及表演嘉賓。信中Keith表示自己很想成為歌手，遂向軒仔毛遂自薦，軒仔坦言十分欣賞他的創意，「你睇出佢係一個好細心嘅人，因為佢做一件事之前諗得好清楚，佢好尊重呢件事同好在乎呢件事，下面有個ps，佢話：『如果擔心USB有危險⋯⋯』，你係黑客嚟㗎？『我仲有個QR code去google drive，內容同USB一樣，我IG係乜乜乜、電話係乜乜乜⋯⋯ 如果有機會可以透過IG、電話聯絡到小弟，萬分感謝。』我真係覺得淨係呢個創意已經足以可以令佢贏咗呢個機會，陣間我助手會嚟拎你個電話，我會打俾你㗎今晚。」
軒仔續說：「我覺得最made my day嘅一件事就係你呢封信，多謝你。起碼我哋今晚呢度逾千名嘅同學仔都知道Keith ，希望呢個係好好嘅開始。我未聽入面啲歌，可能都好得意，但係唔緊要，我嘅第一個Demo，都係……我用我阿媽嘅說話嚟講呢，不知所謂呀。萬事起頭難，但你選擇咗起頭，就會有跟住落嚟發生嘅嘢，加油，陣間打俾你。」
講座結束當晚，有同學於自己的社交平台分享「打電話俾Keith」一事，又好奇軒仔有否「找數」，誰知竟引來軒仔本尊親自回應，「傾完喇 傾咗差唔多半個鐘，佢屋企人應該瞓咗覺，佢把聲好鬼鼠」令歌迷及同學驚喜萬分。 而講座接近尾聲時亦發生一段小插曲，當軒仔走落台正準備離開時，有同學突然大叫：「好想聽你唱番首歌呀，唱番幾句吖，我搶唔到澳門演唱會飛呀。」這時全場即時起哄，軒仔亦停下腳步回應：「吓？我哋冇音樂冇盛喎。」全場同學大叫清唱，向來對訴求有求必應的軒仔難敵同學們的熱情，說道：「一小段好唔好呀？」全場齊聲叫好，隨即唱出《隱形遊樂場》的一段副歌，並寄語同學：「大家真係好好把握喺大學嘅時間，出到嚟社會都係好玩嘅，五光十色，雖然係一個冇咁Safe嘅地方，但我覺得take risk係我哋人生當中最有趣嘅一件事，用呢一段副歌去鼓勵吓今日中大嘅朋友仔。同埋我想話呢度個場地都幾好聲喎，可唔可以嚟開show呀？開番個逸夫書院演唱會，咁咪唔使去撲囉係咪？」全場又再度起哄，講座於一片歡呼聲中圓滿結束。