張敬軒現身巴黎時裝周 特地攜獎與黃偉文慶功答謝督促鞭策

以往每年都會飛一至兩次巴黎買家俬或度假的他，終於迎來一次悠長假期，而在假期前夕，軒仔同時受到品牌邀請出席時裝周活動。今次是軒仔在疫情後首次再訪巴黎，不少歌迷冒著當地零下三度的低溫，特地從歐洲不同地方飛來巴黎接機，軒仔大感窩心，向來寵粉的他更更逐一跟fans合照。

多得Wyman督促： 呢啲就係十幾年來嘅感情

軒仔亦不忘慰勞自己的工作團隊，他預早在當地數間靚靚餐廳訂位，於工作中的空隙時間跟自己團隊「食好西」，作為去年的大型慶功。講到慶功，當然少不了Wyman(Y)，軒仔在社交平台分享與Wyman的合照，寫道，「呢餐慶功，本身應該喺倫敦，但係又有咩比喺巴黎更浪漫？多謝Wyman，舊年先至有呢一首至尊歌，其實嗰晚喺叱咤講漏咗，從《隱形遊樂場》和《青春告別式》都多得Y嘅語重心長同支持，如果唔係佢一路督促我，應該去到今年都未交歌。」軒仔以hashtag形式公開Wyman的催促說話，「喂你又話有歌」、「係咪想派歌㗎好交」、「又話做唱作人」、「唔好走數喎你」等等。軒仔指公司同事都不知應否催促他，但Wyman總會提醒和鞭策他這種懶人，「一個會咁樣提醒你、緊張你嘅人，呢啲就係十幾年來嘅感情。呢首歌、呢個獎、呢個moment，最開心喺同你一齊分享。」Wyman亦留言回覆：「嗰陣真係每隔幾日就催佢一次。」