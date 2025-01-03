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娛樂
2025-01-03 23:00:34

張敬軒發跡屋變「曱甴屋」 VIVA @Carina梳化食嘢斷正

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張敬軒發跡屋變「曱甴屋」 VIVA @Carina梳化食嘢斷正

VIVA真人show節目的宿舍生活，宿舍由師兄張敬軒借出。

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女團VIVA的真人show節目「VIVA Medium Rare House」來到第五集，四人正式展開宿舍生活，宿舍由師兄張敬軒借出。由最初的抽床位、抽枕頭、街市買餸、購置家居用品、煮食清潔等，四人都分工清楚、默契十足，今集終於迎來女生最大的挑戰 - 曱甴。 

入住的初期其中一晚，Ada突然於廚房大叫嚇到面容扭曲，坐在飯廳正在溫書的VALC淡淡然問到：「曱甴，係咪？」Ada說：「好大隻呀！」曱甴於鋅盤旁邊晾碗位置，二人都不敢靠近，VALC更大叫：「馬思惠（Macy）你喺邊呀？」原來「小強」並非第一次出沒，四人搬進去第一日已經有一隻很小的曱甴出現，當時由無畏無懼、有「昆蟲殺手」之稱的Macy負責處理，「我驚㗎，不過佢唔識飛我就好啲，同埋平時啲昆蟲都係我搞掂。」另一隊友Carina原來早前亦發現有曱甴，「有一隻喺沖涼嗰個位，嘩！（我）處變不驚呀，即刻攞起紙巾拍落去！只要唔係老鼠，昆蟲類嘅嘢我其實真係唔係好驚。」 

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Carina梳化食食齋燒鵝斷正。

Carina梳化食食齋燒鵝斷正。

Ada最後煲熱水鼓起勇氣將曱甴淥死，由VALC處理「屍體」。Ada將廚房的碗碟重新清洗一次，剛回家的Carina亦幫忙洗碗。二人洗碗其間，Ada「問到：「你琴晚係咪喺梳化上面食嘢呀？你係咪食齋燒鵝吖？」二人沉默一會，Carina忍笑問：「你又知嘅？你點解會知嘅？我整到好污糟咩？」二人隨即爆笑？節目組問：「係咪因為你哋污糟呀？」VIVA不認，認為應該是她們掉垃圾的門有個縫，加上已沒有用的舊抽油煙機排氣管未有封口，所以曱甴才有機可乘，最後四人將門縫、抽油煙機排氣管及屋內所有的渠口位都封好。

曱甴於鋅盤旁邊晾碗位置，二人都不敢靠近。 張敬軒發跡屋，多次出現曱甴。

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