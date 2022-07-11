張敬軒相隔N年到學校獻唱 開心俾女圍感覺回春

張敬軒日前應九龍真光中學之邀，擔任校慶表演嘉賓。軒仔甫出場，全校師生立即進入瘋狂狀態，現場的歡呼聲大得幾乎聽不到軒仔的歌聲，認真厲害。演唱完畢後，幾位學生司儀向軒仔送上花束，原本打算回後台的軒仔被她們叫住，「張敬軒先生，你睇吓群情洶湧呀，你唔係諗住淨係唱一首歌啩？係咪呀？」台下觀眾立即起哄，全場不停大嗌encore，猶如重返紅館現場一樣，而為了不讓一眾同學仔失望，軒仔便說：「花我先唔收住，再送多一首歌俾大家，《櫻花樹下》。」最後更同全場觀眾自拍大合照。

開心俾女圍

事後軒仔表示起碼有三至四年沒有到學校演出，更笑說：「因為呢間係女校嘛，所以其實我咁大個仔未試過俾咁多位女仔圍！。同埋真係好耐冇做過學校show，耐到我都唔記得，因為疫情至少都有三、四年。見到咁多年輕嘅一輩，我都覺得自己個人青春咗、有活力咗，話晒我都係今年2022年度『哎呀新人』，哈哈。」

之前圓滿結束的紅館show，軒仔encore到破晒紀錄，想不到今次的學校show，同樣被觀眾要求encore，軒仔笑言自己「做壞規矩」，「當然大家鍾意我嘅演出，我梗係開心，亦都一定盡量滿足大家要求，不過唔知會唔會做壞規矩？之後無論邊個場都要encore？咁就要睇現場觀眾係咪真係想聽我唱多幾首啦，哈哈。」