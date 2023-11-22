張敬軒睇好尹光拎「我最喜愛」 盼自己年老也可以角逐獎項

張敬軒今日(22日)到理工大學出席活動，作為眼藥水品牌代言人的他分享「視疲勞」的相關知識和護眼心得。他亦於活動現場施展渾身解數與在場同學大玩遊戲，同時分享了作為歌手的日常眼部護理小貼士，並幽默展示「韓式滴眼藥水」的方法。 軒仔表示：「作為一名歌手，我長時間面對舞台和電子設備，因此我非常注重眼部護理。我每天保持規律的作息時間，並儘量確保充足的睡眠，讓眼睛得到充分的休息。」他稱自己高中畢業之後，便投身社會工作，希望未來可以再重投校園。

貼物衣物大受歡迎 他表示原本計劃下半年休息不開騷，但因為在英國搞的演唱會形式很受歡迎，所以移師澳門再搞多一次，自己也沒想到澳門舞台跟倫敦的舞台很相似。他稱早前搞拍賣會出售自己的收藏，而拍賣會現身有一個角落出售自己的貼身衣物、睡衣及穿過的鞋，而這些貼身衣物大多是開騷時穿的打底衫，沒想到大受歡迎。