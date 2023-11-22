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娛樂
2023-11-22 22:23:47

張敬軒睇好尹光拎「我最喜愛」 盼自己年老也可以角逐獎項

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張敬軒到理工大學出席活動，並分享護眼心得。

張敬軒今日(22)到理工大學出席活動，作為眼藥水品牌代言人的他分享「視疲勞」的相關知識和護眼心得。他亦於活動現場施展渾身解數與在場同學大玩遊戲，同時分享了作為歌手的日常眼部護理小貼士，並幽默展示「韓式滴眼藥水」的方法。

軒仔表示：「作為一名歌手，我長時間面對舞台和電子設備，因此我非常注重眼部護理。我每天保持規律的作息時間，並儘量確保充足的睡眠，讓眼睛得到充分的休息。」他稱自己高中畢業之後，便投身社會工作，希望未來可以再重投校園。

 

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張敬軒與學生一齊玩遊戲。

貼物衣物大受歡迎

他表示原本計劃下半年休息不開騷，但因為在英國搞的演唱會形式很受歡迎，所以移師澳門再搞多一次，自己也沒想到澳門舞台跟倫敦的舞台很相似。他稱早前搞拍賣會出售自己的收藏，而拍賣會現身有一個角落出售自己的貼身衣物、睡衣及穿過的鞋，而這些貼身衣物大多是開騷時穿的打底衫，沒想到大受歡迎。

 

軒仔即場示範「韓式滴眼藥水」的方法。

睇好尹光拎獎

提到他打入《叱咤》「我最喜愛的男歌手」7強，他稱自己的確很想拎，因為這個獎項有一定的認受性，但這個獎會被不同因素影響，所以要看自己的運氣。他稱見到fans很落力去拉票，自己也不敢怠慢。

他又以「張師傅」的身份表示尹光很大機會大熱勝出，認為對方貢獻樂壇逾半世紀，加上尹光又會唱戲曲，戲曲在音樂界是很需要保育，這個獎項對他來說是一個「終身成就獎」。他又指尹光像一本活生生的教科書，令他深明年紀不是一個問題，任何年紀都可以接受新事物，自己也希望像尹光這個年紀可以角逐獎項。他希望屆時可以見到尹光上台拎獎，而在場一眾後台為他鼓掌。

張敬軒在活動上戴起搞笑的眼罩。

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