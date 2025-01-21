張敬軒破澳門紀錄完成33場個唱憶童年往事哽咽：父母唔係事必喺身邊

為求向樂迷送驚喜，今次軒仔特別為演唱會加入新元素，揀選之前未有獻唱的歌曲並為加場訂造3套全新歌衫。當唱到《故園花茶》時，軒仔分享兒時很喜歡恐龍﹐小學時廣州天河體育館舉行了一個恐龍展，恐龍展開幕不久，他很多同班同學已經去過，更將要去過展覽才有的postcard帶回學校炫耀一番，軒仔當時羨慕不已。一天，軒仔便跟爸爸說想看恐龍展，爸爸說好，然後問多少錢，軒仔說五十元一張門票，「五十蚊喺嗰陣時已經係我哋屋企一家三口差唔多三分一個月、甚至乎係半個月嘅口糧。爸爸冇出聲，然後話星期六同我去。」星期六，軒仔跟爸爸到了體育館門口，望了門口一陣子，剛好有位在展覽工作的阿姨經過，張爸爸便問可否帶軒仔入展覽，「爸爸話：『我哋屋企比較困難，但係我個仔又好想去，所以好希望你可以幫我呢個忙，你帶咗佢入去就得㗎啦，你唔使理佢㗎。』個Auntie好好咁帶咗我入去，行咗幾步擰返轉頭見到我老竇，佢係一個殘疾人，鋪咗張報紙喺地下坐喺街邊、坐喺部單車隔離，等我睇完出嚟。我已經入咗閘㗎啦，我喺閘入面沖返出嚟，『爸爸我唔去啦，你唔同我去我都唔去。』然後我老竇就有少少發憫憎：『我已經厚住面皮叫個阿姨接你入去，你都唔去！』」