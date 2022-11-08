張敬軒移師會展再開聖誕跨年騷 為20周年寫完美句號(有片)

張敬軒於今年5月才完成《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》，今日宣布將於12月20至1月2日於灣仔會議展覽中心舉行十場《Revisit張敬軒演唱會 》，繼上年聖誕20周年演唱會同歌迷一齊過之後，今次軒仔準備為二十周年再做一個大總結。軒仔笑言，今次是由紅館「飛往」灣仔會展開騷，特地包機拍攝宣傳海報。演唱會門票本月16 號-18號東亞銀行信用咭優先訂購，22號於快達票公開發售。

對於半年後再開騷，軒仔解釋，「我哋之前做完26 場二十周年演唱會，歌迷話我重有好多歌未唱，重想聽，所以見時間又ok ，好多方面都配合到，所以就決定不如一齊為呢個20週年寫上一個完美句號啦。 演唱會用《Revisit》，這個字中文解作舊地重遊。所以這個演唱會，我將帶領大家，用我的歌同大家一起重遊20年的回憶。對人對事對青春一齊來遊歷一次，我相信歌迷同我一樣，會有好多回憶。」

以歌會友 保證視聽最高享受

今次開三面台，軒仔表示今次希望以歌會友，「今次我哋都好大製作，好重本。首先係音響方面，保證每一個觀眾會有聽覺上最高之享受，另外視覺上都會好靚，聖誕新年是開心日子，所以成個騷不會似上一次咁heavy，會歡樂好多。另外都一定唔會剩係唱 Side Track，雖然好多歌迷話好多 Side Track想聽，但係今次係重遊20周年的歌，所以經典的好聽的都會唱。」

包機拍宣傳海報

今次海報是包了一個大形機艙拍攝場景，3年沒搭飛機外遊的軒仔，直言感覺有點陌生，亦很期待直的可以飛，所以一做完這個騷，他就會馬上飛去旅行。不過，他認為但這幾年不能飛也不是很可惜，因為大家花多好多時間遊歷香港這個地方，「呢3年大家睇多咗香港本身好多靚風景。而且疫情都教會咗我地好多嘢，人同人之間相處回憶變得好珍貴。」