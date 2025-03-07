張敬軒粉絲以70萬天價投親筆簽名黑膠碟 軒公指偏離初衷決定收回

張敬軒（軒公）向來有不少珍貴的收藏品，當中包括古董、精品、及黑膠唱片等等 。早前他就與團隊搞了一個拍賣網，該網只供Fans Club會員參與，而拍賣所得的收益將作Fans Club營運，自給自足。不過，軒公昨日（6日）就在社交網分享，由他親筆簽名的2022年REVISIT演唱會黑膠唱片，兩張編號0201及0000，竟分別投出逾70萬的天價數字，嚇窒不少粉絲，就連軒公都被嚇親，並認為偏離他的初衷，決向投得者收回拍賣品。

軒公昨晚在社交網貼出成功賣出的兩隻天價黑膠唱片，分別賣得$710,750及 $703,500，他發長文分享感受，並表示：「嘩，我真係唔知講咩好」同時他亦多謝大家踴躍參與。軒公續解釋成立這個拍賣網的原因︰「呢個section其實喺舊年下半年就已經準備好，我同團隊嘅同事係好想有一個安全嘅地方，令到絕大部分嘅會員都可以有機會收藏得到大家有興趣嘅、關於我嘅收藏品，例如我自己收收埋埋嘅得意嘢呀、figure呀、古董呀、同一啲有紀念意義嘅物品呀咁，而我又係一個唔捨得揼嘢嘅人，有啲我自己儲埋嘅嘢，如果可以去到比我更珍惜佢嘅人嘅手上，可能會更有意義。」而他認為昨日賣出兩張黑膠唱片所得的價錢，已遠超了本身的物理價值，亦違背了開設這個網站的初衷，所以經過內部商量後，故決定向兩位投得者收回黑膠碟，他表示：「我哋聯絡咗拍得呢兩隻黑膠嘅兩位朋友，亦都解釋咗我哋做呢一個auction section嘅初衷同理念，好多謝呢兩位朋友嘅體貼同埋諒解，呢兩張黑膠唱片會由HCFC 重新收回，連同原本稍後推出嘅25張特別編號黑膠唱片暫時一併封印，等待將來有更合適嘅場合，再話畀大家知可以點樣參與。」