張敬軒美加巡唱遇微軟全球死機 無阻歌迷萬里前來

張敬軒正式展開《The Prime Classics HINS CHEUNG LIVE張敬軒演唱會》美加巡迴，首站於美國拉斯維加斯舉行，這亦是繼去年倫敦三場、澳門十四場後，第十八場「The Prime Classics」的演出。 作為美加巡首站，這次場地位於拉斯維加斯Caesars Palace的The Colosseum，以往有不少國際級歌手曾於這個場地演出，如Celin Dion及去年軒仔來看她的show的Adele，絕對是殿堂級的場地。據知，場地已多年未有邀請華人歌手到場演出，難怪軒仔表示既榮幸又興奮，而且亦覺得別具意義，「今晚可以企喺呢個舞台上面，好開心，我仲用Adele嘅化妝間同埋坐佢張櫈㖭呀！」

張敬軒正式展開《The Prime Classics HINS CHEUNG LIVE張敬軒演唱會》美加巡迴。

雖然相距一年再於拉斯維加斯開show，再加上日前微軟死機，令各地機場大癱瘓，但各地歌迷如紐約、芝加哥、洛杉磯、西雅圖及墨爾本等，依然排除萬難到場睇show，軒仔十分感謝，「多謝大家不理千里、萬里嚟到拉斯維加斯嚟睇我嘅演出，知道增加咗佢哋嚟嘅難度，有啲要飛廿幾個鐘、有啲飛咗去某個地方，然後要坐十個鐘頭車到，各式其適以唔同嘅方法抵達演唱會場地，好彩大家都可以齊齊整整嚟到。」 當晚演唱會歌單除了新歌《青春告別式》，亦有不少軒仔的代表作，當大合唱完《餘震》後，軒仔興奮地說：「你哋知唔知啱啱嗰刻知唔知發生乜嘢事？我喺台度，好多朋友同我一齊唱呢首歌，突然之間見到呢位外籍女士，佢識唱《餘震》呀！佢真係好犀利！突然間令到我覺得自己好似一個外國明星，好犀利呀！我第一次見到有外籍人士唱我啲歌，除咗我『遮遮』之外。好神奇！我想話，你（外藉女士老公）都真係好有福氣，你老婆愛你愛到連廣東歌都學。」隨即全場歡呼。

演唱會亦有落台握手環節，不過落台前，軒仔語重深長地着歌迷要冷靜一點，原來因為去年新加坡站的「陰影」，更笑說大家不用錫住他，最緊要錫住支咪，「上次我哋喺新加坡，因為大家太熱情已經撞跌我支咪，我支咪特登send去德國整，整咗我兩隻勞力士嘅價錢，所以希望陣間大家唔錫住我唔緊要，一定要錫住我支咪，知唔知？哈哈。我好易搞嘅啫，但係我支咪難搞。」歌迷亦十分聽話，最後軒仔人咪安全返回台上。