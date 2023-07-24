張敬軒美國之行大開眼界 自覺井底之蛙︰我哋落後人哋十幾年

張敬軒今日到中環譚仔分店試食下午茶，吸引逾百粉絲到場支持。提到美國開騷，軒仔很開心可以在自己夢想的場地開騷，並稱因為當地歌迷很久沒和他見面，所以表現非常熱情。他又提到美國之行跟不少好勁音樂人見面及交流，也有跟他們合作了一首歌，直言令自己大開眼界，自覺是井底之蛙，因為他們的製作水平及音樂造詣都非常高水準，「唔係睇唔起自己，而係我哋工業真係落後人哋十年以上，所以我係要將自己嘅團隊部份人send過去嗰面讀書先！我自己要賺佢哋學費被逼留喺度，但我一定要將身邊最重要嗰幾個係要send去。」

盼新一代學如何當明星

他透露現時有不少大計劃籌備中，其中一個是音樂學院，不單裁培唱歌，亦會有課程提供予幕後製作團隊，但他認為入學人士首要學習的是待人接物。他說︰「要由做人開始，依家係網紅年代，人人都可以出名，我係上一代train出來，要學做人處事，職業道德，仲有咩責任，要學好呢啲。新一代係有好多曝光機會，但心智上好似冇人教點做一個明星。」

問到入學資格，他表示首選是天份，他稱今次美國之行也認識了不少韓國演藝公司交流，自己在頻道亦曾跟一名韓國藝人合作，見到他們非常專業，就算幾攰一到埋位就好精神，認為這些都是訓練出來。他稱自己仍很熱衷幕前工作，但亦很開心有這類計劃發展，同時希望可以邀請到殿堂級前輩助陣。他稱雖然年代已不同，但人與人的關係、如何獲得大家的尊重，這些前輩的經歷及處事方法對後輩來說是終身受用。