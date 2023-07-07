張敬軒美國巡唱40度高溫真空上陣 自嘲「叔叔」唔敢除衫：等我操吓先啦

上月張敬軒於香港完成一連十一場《Revisit張敬軒演唱會》後，一個星期後便馬不停蹄展開巡迴演唱會，今次美國巡迴演唱會軒仔及團隊被安排乘坐私人飛機前往拉斯維加斯，務求以最佳狀態演出。

首站的美國賭城拉斯維加斯及Reno已順利完成。拉斯維加斯站是兩年半內軒仔演唱會的第五十五場，Reno站則是第五十六場；拉斯維加斯的MGM入座達八千人，而Reno則有七千人，入場人次超過一萬五千人。

到埗後賭城氣溫高達四十度，為了炎熱的天氣，軒仔特別訂造新歌衫，如opening一套的黑色馬甲deep v開到落肚臍；另一套黑色西裝戰衣，軒仔更真空上陣兼露腰，酷熱天氣下實行來一個大解放。軒仔指着自己身上的歌衫是特別為拉斯維加斯而訂製，「因為真係好熱呀！」台下歌迷立即大叫「除衫」，軒仔從容化解，「吓？除衫？咩除衫呀？數學嗰啲『除三』呀？九除三等如三。唔緊要啦，除晒就唔好睇㗎啦。你返到屋企除咗咪同我一樣。」他又調侃台下女歌迷，「而家年代真係唔同，而家啲女仔點解會咁大聲叫人除衫？我想問你哋對住你哋嘅男朋友係咪都係咁？睇吓你哋身邊嘅男士冇反應，你哋可以當住佢面對第二啲男人除衫。」話口未完，便有男歌迷大叫「除褲」，全場立即歡呼，軒仔即奸笑道：「等我操吓先啦，我真係唔敢。今日有小朋友喺度，千祈唔好誤導咗啲小朋友，叔叔啱啱喺度晨運。」全場隨即爆笑。