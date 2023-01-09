張敬軒自揭確診曾發燒至40度 「遮遮」回鄉搵姪女頂替

張敬軒上月底原定與粉絲一齊在演唱會中倒數迎接2023年，可惜中途確診，令餘下6場演出需要押後至6月舉行。已康復的他近日重投工作，今日與王菀之為賀歲電影《超神經械劫案下》宣傳，但受訪期間仍有幾聲咳嗽。
6月加場演出
軒公就演唱會再度要分開舉行感到抱歉，表示很想盡快安排補場，但由於要原班人馬演出，需要重新度期，加上有感疫情不穩定，身邊有不少確診，所以決定延至6月才舉行。他說︰「原本今年冇打算開騷，但塞翁失馬焉知非福，連埋今年第4年開演唱會。」他透露屆時會加場，而本身是尾場的仍然是尾場，亦會加入一些新元素。至於倒數，他透露會有特別安排，「試一次閒日倒數，一定唔會揀個唔老黎日子倒數。」
發燒至40度以為自己差不多
軒公憶述確診之後，只有發燒，沒有喉嚨痛，直至康復才出現少許咳嗽，他有服食中藥調理。他又笑言自己天生腦霧，甚至有不同種類的腦霧，並自言身體一向不太好，多次做簽唱會後都曾感染不同過濾性病毒，試過生滿一口痱滋，而今次就比較辛苦，曾經一度發燒至40度，「真係感覺好似自己都差唔多……」但當中感受到人間有愛，不少朋友都為他煲了很多湯水補品，令他大感窩心。
提到軒公媽媽曾叮囑他不要接粉絲禮物，他表示每當見到粉絲這麼支持自己，都不忍他們的心思白費，但他亦強調，今次中招與粉絲禮物無關。
「遮遮」深得軒母歡心
問到患病期間，家中的工人「遮遮」有沒有很擔心，軒仔表示「遮遮」要回鄉照顧母親，對方的身體情況不太樂觀，返港無期，但「遮遮」亦很細心，正安排她的姪女過來︰「我唔介意同成個家族嘅朋友合作，但係可唔可以唔好係同一份食譜？」
軒公坦言曾更換過不少傭人，全因清潔不太好，惹得軒仔媽咪不滿意，只接受到「遮遮」，全因大家都是處女座加上愛乾淨。他亦不捨「遮遮」，相信對方會回來。當然，軒仔亦很關心「遮遮」姪女的廚藝，因此特別問到對方是否也是煮粥能手，幸好「遮遮」表示對方煮意粉很了得。