張敬軒自爆與2R黃婉君關係曖昧 感激對方老公「救咗我一命」

張敬軒日前（11日）在澳門舉行演唱會，期間，他在台上自爆有一位與他關係曖昧的朋友 ，當晚亦有入場支持，原來是曾跟他同唱片公司的2R黃婉君（Rosanne），軒仔在台上笑言：「以下呢位朋友，我同佢之間好曖昧，我哋有好多年感情，雖然佢已經嫁作人妻，但我哋都成日聯絡，講笑咋！﹗」

軒仔續指：「佢先生好好，救咗我一命，因為我受啲牙影響好多年，咁我藉住疫情期間，去箍牙及做牙齒治療，跟住佢（Rosanne牙醫老公）好好﹐一口氣完全唔痛幫我剝咗四隻大牙……佢（Rosanne）本身都係一位出色歌手，亦都係一位好媽媽及我好珍惜嘅朋友。」

Rosanne其後在社交網分享軒仔說這番話的短片，並有感而發寫道：「在那些曾經曖昧的時刻，我總是驚嘆...你的才華，如此夢幻，你的歌聲，撩動心弦，你的善良和孝順之心，你的真摯與珍愛之心，還有，那曾經齙牙可愛的笑容。我永遠記住，我們那些彼此分享工作與生活的時刻，那些歡笑和眼淚，我們之間的信任和愛。那些日子，你默默守護著我，如同我守護著你一樣。」