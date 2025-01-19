張敬軒與曼秀雷敦合作 慶祝品牌成立135年 兼開今年首個fan meeting

為慶祝曼秀雷敦成立135周年，張敬軒特別出席《曼秀雷敦135週年 X 張敬軒 LOVE! CARE! MEET! 千人聚會》，誠邀約千位幸運fans與軒仔一起提前慶生。活動現場笑聲不斷，氣氛溫馨，軒他與逾千名幸運fans大玩「軒仔話」、「千人Q&A」及「歌詞接龍」遊戲，勝出者不僅可以上台與他合照，還能獲得曼秀雷敦送出的精美禮物，大家都滿載而歸，喜氣洋洋。軒仔席上又獻上《羅賓》、《感情寄生族》及《青春告別式》等靚聲金曲，令歌迷聽得如癡如醉。尾聲時，「曼秀雷敦小護士」上台獻花，讓他感動不已。

適逢軒仔將於2月1日生日，曼秀雷敦特別準備巨型蛋糕為他賀壽，全場大合唱生日歌，預祝他44歲生日，他則鬼馬地高唱：「Happy Birthday to Me！」引得全場笑聲不斷。此外，過千名歌迷親手寫下對他的生日祝福，組成一幅大型「馬賽克牆」作為生日禮物。軒仔入場前便察覺到這幅牆，細細品味每位歌迷的留言，並分享了幾個既感人又搞笑的「佳作」，讓在場的歌迷跟著他同哭同笑，場面感人至深。最後他與全場Fans合照，為活動劃下圓滿句號。

將 Love & Care 回饋 fans

軒仔受訪時稱，今次聚會意義非凡，是他與fans之間一個珍貴回憶，他說：「除了開演唱會，平日與歌迷聚會、傾偈的機會不多，真心交流是無價的。」他還又指，這次活動不僅慶祝曼秀雷敦的135歲生日，也是他2025年首個歌迷慶生活動，恰逢農曆新年，與歌迷團年，真是三喜臨門。軒仔坦言能近距離看到每位fans的笑容，令他十分感動，並祝願大家身體健康、平安喜樂。

預告今年努力出歌開騷

此外，軒仔預告新一年會繼續努力出歌及開騷，回饋樂迷的支持。他還分享保養之道，希望歌迷跟自己一樣「青春常駐」，：「現場有很多熟口熟面的fans是跟我一起長大的，若然大家不想『青春一夜變老』，一定要多多注重日常的保養，滴一滴曼秀雷敦的樂敦眼藥水，時刻都可以保持精靈。」