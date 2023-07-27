張敬軒受邀到韓國出席手機品牌發布活動，成為首位參加發佈會的香港藝人，同場還有韓國男子天團BTS Suga、人氣女團IVE成員張員瑛及美國新一代性感女神Sydney Sweeney。
出席完發佈會後，軒仔回到酒店馬上開IG Live，除了立即開箱、分享發佈會上的新產品及所見所聞、更與fans玩遊戲送禮物。軒仔表示作為首位被邀請的香港藝人，自己每年都十分期待品牌推出的創新科技及革新大家對智能裝置的認知和使用習慣，「今晚嘅發佈會好正，人生第一次睇數碼產品首發，係全世界矚目，親身感受一系列新產品，好正。現場見到有真韓星啦、外國artist同埋BTS嘅SUGA，我覺得佢係超勁嘅rapper，好有talent嘅人，今晚見到真人。」
軒仔坦言這是他人生第一次來到韓國首爾，他謂走到街上，很多俊男美女，無論男女都很會打扮，「我覺得學到好多嘢呢幾日喺呢度。」有fans「叮囑」他落機後一定要拍攝「人生四格」相片，「我哋成班同事一齊影相，我好似係第一次同佢哋影呢啲，不過我都趁機影咗一啲好嘔心嘅單人相，哈哈。仲有香蕉奶，佢哋介紹我飲，其實都幾好飲。為咗多謝今晚入嚟睇live嘅朋友，我會送出喺首爾影嘅呢啲好自戀、嘔心到飛起，我自己單人嘅相送俾大家，會簽埋名。」
隨後軒仔便呼籲fans phone in玩遊戲，當晚phone in幾乎清一色女fans來電，不過當中有一位年僅十三歲來自澳門的男fans，他表示軒仔一開live便立即按進來收看，軒仔問他最喜歡聽他哪首歌，少男謂《櫻花樹下》及翻唱的《黃色大門》，問到少男想要他的簽名相、奇異果還是薯片，少男笑說如果要了他的相，同學會問：「點解你會鍾意四十幾歲嘅男歌手。」軒仔聽罷笑謂：「我真係好後悔嗌咗你入嚟。」最後少男表示當然要簽名相，收線前更識做地為電話品牌賣廣告，軒仔大讚他叻仔，十分識做。收線後，軒仔計算，「佢十三歲，即係2010年出世，喂！10後呀！好！10後都睇我嘅IG Live，我今晚又成就解鎖。俾佢激到我有少少爆血管嘅感覺，飲啖水先。豈有此理，我哋呢啲四十幾歲！好嬲呀。」十分搞笑。