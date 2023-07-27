張敬軒受邀到韓國出席手機品牌發布活動，成為首位參加發佈會的香港藝人，同場還有韓國男子天團BTS Suga、人氣女團IVE成員張員瑛及美國新一代性感女神Sydney Sweeney。

出席完發佈會後，軒仔回到酒店馬上開IG Live，除了立即開箱、分享發佈會上的新產品及所見所聞、更與fans玩遊戲送禮物。軒仔表示作為首位被邀請的香港藝人，自己每年都十分期待品牌推出的創新科技及革新大家對智能裝置的認知和使用習慣，「今晚嘅發佈會好正，人生第一次睇數碼產品首發，係全世界矚目，親身感受一系列新產品，好正。現場見到有真韓星啦、外國artist同埋BTS嘅SUGA，我覺得佢係超勁嘅rapper，好有talent嘅人，今晚見到真人。」