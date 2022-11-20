張敬軒花費近7位數字宣傳跨年騷 出動直昇機於維港上空造勢

由英皇娛樂主辦的《Revisit張敬軒演唱會》將於下月20至1月2日假灣仔會議展覽中心舉行，全10場演唱會門票優先訂購已經秒殺，後日(22日)於快達票公開發售。

為慶祝軒仔入行20周年，並成為今年香港歌手之中，開最多場數演唱會的歌手，之前The next 20 演唱會共26場，今次12月又再開10場，一年內合共開騷36場。昨日下午，大會特別花費近七位數字，安排直昇機，印大型海報，由南丫島出發，一直飛到維港會展上空，跟全港市民打個招呼，為演唱會造勢，並且公告《張敬軒REVISIT演唱會》門票快將公開發售。直昇機拉起一塊50尺X100尺（等同一架天星小輪面積）印有REVISIT 張敬軒演唱會大字的綠色布，於維港上空飛翔，打了六個圈，引來不少市民圍觀，並且不停舉機拍照，更有Fans一早聚集等與飛機打招呼，每次飛機經過上空，都歡呼大叫。軒仔亦同步發放新海報，今次以一身藍色機長Look出現，通知大家準備登機，早前並公告這次《張敬軒REVISIT演唱會》，第一次舉行演唱會民選歌單大行動，把六十多首歌開放給予歌迷投票，軒仔於IG表示 : 「一個全新旅程，十場演出，單由各位團友一人一票決定。溫下書先！每晚更會有部份演出曲目不同！」據知最終票數最多的歌曲，會成為今次《張敬軒REVISIT演唱會》每晚的精彩歌單，吸引歌迷踴躍投票。