張敬軒萬人生日會fans化身水果入場 同女fans爭櫈仔一嚐「皇上」滋味

由張敬軒自資、一連兩場招呼逾萬名歌迷的張敬軒官方歌迷生日會於前日（14日）於澳門倫敦人綜藝館舉行，大會找來軒仔的契家姐胡蓓蔚及商台DJ阿正擔任MC。生日會一開始便播放出張敬軒官方迷會（HCFC）最新會歌、由軒仔作曲的《以你命名的恆星》作為生日會的序幕，由於歌曲是專屬於官方歌迷會的年度禮物中，所以歌曲不會派台、不會公開聽到。 歌曲播放完後，軒仔便坐在飛船升上高空跟歌迷打招呼，而他特別揀選了《隔夜茶》、《假以時日》及《飄洋過海來看你》三首甚少唱的歌來送給歌迷，以答謝從不同城市的人來看他。另外，軒仔得知很多歌迷未能到現場跟他慶祝生日，所以他特別自費，安排網上會員的限定直播，令所有官方歌迷會會員都能夠收看。

生日會主題是「軒公生日 你哋大晒」，雖然這是軒仔的生日會，但其實是他氹過萬名的歌迷開心，歌迷收到這份心意後，都自發性拍了很多生日片，並於會場內播放，不過對於一些歌迷「別開新面」的祝福，經常「恥笑」fans的軒仔又忍不住「奚落」他們一番，連他的契家姐胡蓓蔚也忍不住說他「賤嘴」，「我知你咁多fans咁齊心對你咁好，但你成日『gut』佢哋，我知你都係愛佢哋嘅，你係把口賤啫。對唔住，我不嬲都係講真話。」全場歌迷歡呼表示贊同，十分搞笑。 除了生日片，場內又播出歌迷於今年「叱咤樂壇頒獎禮」場內場外為軒仔應援片段，又剪輯了一眾歌迷向軒仔送上生日祝福的短片，看到片段後，軒仔說：「我覺得好感動，叱咤嗰晚因為唔係個個都有飛，見到佢哋揸住Tablet、電話，冒着寒風睇張敬軒有冇攞獎，原來佢哋喺出面係咁睇show，所以我啱啱都眼濕濕……頂唔順。」

由於入場的歌迷都經過一番悉心打扮，而且大都以水果裝扮為主，包括榴槤、菠蘿、火龍果、蕉、西瓜、橙、牛油果、西蘭花等，於是軒仔便即時搞了一個「最佳衣着獎」，最後挑選了幾個「水果」坐到最前位置欣賞的演出，不過他亦不忘調侃一番，「我唔夠膽望呢邊呀，你睇吓你哋幾個坐埋一齊似咩樣！」其中一隻「香蕉仔」更向軒仔送上生日利是，認真識做。

歌迷玩遊戲，第一個遊戲以歡呼聲作為答案標準，每次題目都會出左右兩幅圖，看看大家是否認得誰是張敬軒，題目分別有「George@Pix3l vs AI張敬軒」、「林家謙眼睛 vs 張敬軒眼睛」、「《酷愛》副歌中，有多少個『愛』字，13 vs 12」；隨後，大會抽出十位歌迷跟有外號「皇上」的軒仔玩「爭櫈仔」遊戲，十位歌迷全部帶上「清朝旗頭」，搖身一變成為「妃子」，一眾妃子都各有特色，搞到軒仔又忍不住出口「傷人」，「大家有冇睇過真實清朝啲妃子啲樣？佢哋就係咁㗎啦。」引得全場大笑，有歌迷在兩位MC提水下，更乘機與軒仔坐同一張櫈，十分sweet。

期間，軒仔亦有自己一些內心的分享，他直言從小到大都不喜歡過生日，主要是不想給反應，但今年很特別，歌迷會於疫情期間成立，他覺得這幾年都沒太多機會跟大家見面，「一路搵緊啱嘅時間，但我發現人生係冇啱嘅時間，應該諗到又有咁嘅機會就要做，所以膽粗粗請大家嚟。雖然今次話係免費入場，但我知道大家都好周車勞頓，好破費，可能要買船飛、買車飛，有啲朋友仲要買禮物，造燈牌，我成日諗呢啲就係我喺呢個世上享受緊嘅福氣，所以想藉住呢個birthday party見吓大家、多謝大家。」