張敬軒萬人生日會fans化身水果入場 同女fans爭櫈仔一嚐「皇上」滋味

歌迷玩遊戲,第一個遊戲以歡呼聲作為答案標準,每次題目都會出左右兩幅圖,看看大家是否認得誰是張敬軒,題目分別有「George@Pix3l vs AI張敬軒」、「林家謙眼睛 vs 張敬軒眼睛」、「《酷愛》副歌中,有多少個『愛』字,13 vs 12」;隨後,大會抽出十位歌迷跟有外號「皇上」的軒仔玩「爭櫈仔」遊戲,十位歌迷全部帶上「清朝旗頭」,搖身一變成為「妃子」,一眾妃子都各有特色,搞到軒仔又忍不住出口「傷人」,「大家有冇睇過真實清朝啲妃子啲樣?佢哋就係咁㗎啦。」引得全場大笑,有歌迷在兩位MC提水下,更乘機與軒仔坐同一張櫈,十分sweet。