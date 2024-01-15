張敬軒萬人生日會fans化身水果入場 同女fans爭櫈仔一嚐「皇上」滋味

由張敬軒自資、一連兩場招呼逾萬名歌迷的張敬軒官方歌迷生日會於前日（14日）於澳門倫敦人綜藝館舉行，大會找來軒仔的契家姐胡蓓蔚及商台DJ阿正擔任MC。生日會一開始便播放出張敬軒官方迷會（HCFC）最新會歌、由軒仔作曲的《以你命名的恆星》作為生日會的序幕，由於歌曲是專屬於官方歌迷會的年度禮物中，所以歌曲不會派台、不會公開聽到。
歌曲播放完後，軒仔便坐在飛船升上高空跟歌迷打招呼，而他特別揀選了《隔夜茶》、《假以時日》及《飄洋過海來看你》三首甚少唱的歌來送給歌迷，以答謝從不同城市的人來看他。另外，軒仔得知很多歌迷未能到現場跟他慶祝生日，所以他特別自費，安排網上會員的限定直播，令所有官方歌迷會會員都能夠收看。
生日會主題是「軒公生日 你哋大晒」，雖然這是軒仔的生日會，但其實是他氹過萬名的歌迷開心，歌迷收到這份心意後，都自發性拍了很多生日片，並於會場內播放，不過對於一些歌迷「別開新面」的祝福，經常「恥笑」fans的軒仔又忍不住「奚落」他們一番，連他的契家姐胡蓓蔚也忍不住說他「賤嘴」，「我知你咁多fans咁齊心對你咁好，但你成日『gut』佢哋，我知你都係愛佢哋嘅，你係把口賤啫。對唔住，我不嬲都係講真話。」全場歌迷歡呼表示贊同，十分搞笑。
除了生日片，場內又播出歌迷於今年「叱咤樂壇頒獎禮」場內場外為軒仔應援片段，又剪輯了一眾歌迷向軒仔送上生日祝福的短片，看到片段後，軒仔說：「我覺得好感動，叱咤嗰晚因為唔係個個都有飛，見到佢哋揸住Tablet、電話，冒着寒風睇張敬軒有冇攞獎，原來佢哋喺出面係咁睇show，所以我啱啱都眼濕濕……頂唔順。」
由於入場的歌迷都經過一番悉心打扮，而且大都以水果裝扮為主，包括榴槤、菠蘿、火龍果、蕉、西瓜、橙、牛油果、西蘭花等，於是軒仔便即時搞了一個「最佳衣着獎」，最後挑選了幾個「水果」坐到最前位置欣賞的演出，不過他亦不忘調侃一番，「我唔夠膽望呢邊呀，你睇吓你哋幾個坐埋一齊似咩樣！」其中一隻「香蕉仔」更向軒仔送上生日利是，認真識做。
歌迷玩遊戲，第一個遊戲以歡呼聲作為答案標準，每次題目都會出左右兩幅圖，看看大家是否認得誰是張敬軒，題目分別有「George@Pix3l vs AI張敬軒」、「林家謙眼睛 vs 張敬軒眼睛」、「《酷愛》副歌中，有多少個『愛』字，13 vs 12」；隨後，大會抽出十位歌迷跟有外號「皇上」的軒仔玩「爭櫈仔」遊戲，十位歌迷全部帶上「清朝旗頭」，搖身一變成為「妃子」，一眾妃子都各有特色，搞到軒仔又忍不住出口「傷人」，「大家有冇睇過真實清朝啲妃子啲樣？佢哋就係咁㗎啦。」引得全場大笑，有歌迷在兩位MC提水下，更乘機與軒仔坐同一張櫈，十分sweet。
期間，軒仔亦有自己一些內心的分享，他直言從小到大都不喜歡過生日，主要是不想給反應，但今年很特別，歌迷會於疫情期間成立，他覺得這幾年都沒太多機會跟大家見面，「一路搵緊啱嘅時間，但我發現人生係冇啱嘅時間，應該諗到又有咁嘅機會就要做，所以膽粗粗請大家嚟。雖然今次話係免費入場，但我知道大家都好周車勞頓，好破費，可能要買船飛、買車飛，有啲朋友仲要買禮物，造燈牌，我成日諗呢啲就係我喺呢個世上享受緊嘅福氣，所以想藉住呢個birthday party見吓大家、多謝大家。」
他坦言這十年經歷了很多，亦開了很多眼界，作出很多嘗試。前幾年他看了由日本企業家稻盛和夫寫給年輕人的一封信，當中提到「共贏精神」，「睇完佢本書，對我嘅人生、價值觀有全新嘅睇法。入咗行咁多年經歷咁多代嘅歌手，由我同年嘅吳浩康，一路到當我哋仲係細蚊仔嘅時候第一排係陳奕迅、李克勤、古巨基；到同我同輩嘅方大同、張繼聰；到我嘅後輩側田、周柏豪、陳柏宇；到而家嘅陳卓賢、林家謙等等，每一代嘅歌手我同佢哋都係competitor，但我發現我從來冇因為攞唔到獎而唔開心，或者因為對方攞到獎而妒忌。由細到大我覺得我阿媽教得我最舒服嗰樣嘢就係我好識得去為人哋開心。所以大家不妨改變你嘅信念，試吓改變你對呢啲事情嘅反應，試吓開始將『共贏』呢兩個字放入你嘅社交入面，好多時都做到㗎。」最後，整個生日會以歌迷會的第一首會歌《懷舊情人》作結。