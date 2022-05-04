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娛樂
2022-05-04 22:03:11

張敬軒處男作向「前夫」致敬 自揭曾受朋友所託拎MIRROR海報

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張敬軒處男作向「前夫」致敬 自揭曾受朋友所託拎MIRROR海報

張敬軒日前用手機拍攝一部《前夫的愛》。

張敬軒日前應手機品牌邀請出任導，用手機拍攝出《前夫的愛》，這是軒仔首部執導作品。他說︰「而家諗番起拍攝當日都濕晒，講緊我個背脊同埋手心同埋個頭出汗 原來被人叫『導演』真係好大壓喺拍攝現場，全部crew嘅工作人員都突然間改口叫我做『導演』，所以每次聽到我都覺得好大壓力，不過亦都因為呢個壓力，驅使我有個動力，希望做得更加好。

張敬軒首部導演作品，藉此向一眾前夫致敬。

男友人為MIRROR海報不惜代價

劇本方面，編劇陳詠燊Sunny Chan預備了四個劇本，二人商討後，決定選用現在的故事，軒仔亦表示最喜歡這個劇本，他更分享親身經歷，「雖然呢個只是虛構嘅故事，但實情喺我身邊係真有其事。曾經有位男友人問我，可唔可以幫佢拎到Mirror嘅海報，仲話係不惜任何代價，佢話好想送俾佢太太做禮物氹佢開心，所以呢個男仔成個過程係排除萬難，用盡各種可行方法，只係希望拎到張海報令佢心愛嘅人一笑。我喺成個過程入面見到好有愛，所以好想將佢拍成電影，向呢班『前夫』致敬。

問到故事中最喜歡的部份，軒仔謂：「我會選一開始飾演『換燈箱職員』嘅陳湛文，去到最後有一個反高潮嘅鋪排。」不過軒仔亦溫馨提示大家：「故仔係純屬虛構，偷嘢係唔啱㗎。

編劇陳詠燊Sunny Chan(左)預備了四個劇本。

零執導經驗

談及製作過程軒仔表示最困難是經驗不足，「唔好話經驗少，係直頭冇呢方面嘅經驗呀！哈哈。」所以軒仔亦十分感謝團隊的幫忙，「無論係監製編劇嘅Sunny Chan，定係美指嘅張蚊，定係整個團隊，不能一一盡錄，有佢哋嘅幫手、參與，先成就到呢件事。」同時亦令軒仔有另一番的體會，「因為之前一直係從藝人或者演員嘅角度出發去工作或者去睇一件事，但當調番轉頭，從一個幕後、一個導演去睇番出嚟，又係另一回事。

陳湛文在片中擔任男主角。

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