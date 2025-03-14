張敬軒被C AllStar前經理人狠批「機關算盡」傾兩小時電話即改口大讚兼道歉 

軒公日前突襲The Flame灣仔busking現場。

樂隊The Flame日前於Threads邀請謝霆鋒參加合唱，並成功引起本尊親自回應，掀起哄動。日前，The Flame在灣仔海濱的演出中，雖然霆鋒未能親自到場，但透過iPad與現場觀眾互動，並吸引到張敬軒（軒公）現身撐場，令活動成為網上熱話。 不過，事後有人指軒公與The Flame夾埋做騷，YouTuber兼前新城DJ關逸基（前名：關逸揚）轉貼當日的相關新聞表示：「低調？？？佢邊一日低調過」，更暗指軒公並非提攜後輩，是「騎劫」演出，連C AllStar前經理人阿簡（簡敬慈）亦留言指軒公：「所有嘢都係計算之中，做咩事，喺邊度出現，請咩嘉賓，機關算盡」。

二人的言論引起大量軒公的歌迷湧入其社交網留言，並炮轟指他們借軒公擦流量。不過，關逸基毫無歉意，更出動粗口狂踩粉絲表示：「根本無意同嗰班弱智爭拗大家唔同LEVEL 」、「你班人好x LOW，我連再同你哋INTERACT都覺得嘥我啖氣」、「咁低質嘅FANS，唔好以為自己幫緊你偶像，你班人係影衰緊佢，羞家，你哋咪繼續攻擊我啲平台囉，見一個BLOCK一個。」軒公其後在社交網籲歌迷不要勞氣，並大方留言寫道：「兩分觀世界，八分觀自己。不顧別人是非，常觀己過。我哋多啲望自己，過好自己嘅生活。生活係自己嘅，自己過得好、過得開心最緊要。大家唔好咁勞氣，今日星期一，又係農曆嘅天赦日，一切嘢都要好呀，多結善緣，生活自然就會順㗎啦」。

不過關逸基未有收口，繼續連環出post反擊姿態強硬，反而阿簡態度則180度轉變，並發文透露自己跟軒公講了超過兩小時電話，並為自己失言公開致歉。阿簡公開與軒公的對話內容，並寫道：「首先，當然係為自己嘅魯莽失言鄭重道歉。然後好坦誠地話俾佢知呢幾年因為一啲事件一直對佢心存偏見，因為偏見，所以對佢所做嘅已經帶（戴）咗有色眼鏡，例如當晚busking嘅現身。而家諗返，對佢嘅Biased其實係對人不對事。」他非常感謝軒公諒解，甚至幫他解開了心結，他表示：「自己講錯野仲要由對方安慰返轉頭，實在慚愧。」阿簡續指：「解決咗今次件事，處理咗以前自己嘅誤會，大家開始天南地北無所不談，由易經到玄學，由因果到善報，由懶音到R&B，發覺軒公胸藏萬卷，對好多門學問都有所涉獵，值得欣賞；心存厚道，化惡緣為善緣，更是一種涵養。」最後，他再次為自己的失言致歉，並感激軒公的大度、諒解、關懷和信任。

另外，阿簡續為兩件事作出澄清，由於之前有網民指他為C AllStar前老闆，他則否認，並指自己已移民外地並無任何崗位。他又指很多人搗亂他與老闆阿拔，包括張敬軒，阿簡就說：「佢同我講返之前嗰單鏡的宣言，我話唔係我嚟。」網民都紛紛留言指阿簡「咁快就跪低」，又笑言他是大贏家，鬧完仲可以跟軒公傾電話，他就留言表示：「有咩話贏唔贏家 ，不過自己最大嘅得着，就係佢幫我抽出咗自己心裏面嘅魔鬼，呢樣真係無價。真係好多謝 @hinscheung」。