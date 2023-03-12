張敬軒被Lucy當眾派檸檬 李元元爆製加料早餐

《軒公敲碗》第二季第三集找來深受網民歡迎的星二代李元元（lucy）任嘉賓。軒仔大宅頓成「託兒playgroup」，軒仔亦化身「Lucy sitter」，二人互動笑料百出，影片上架未夠二十四小時，便瞬即登上熱門影片第一位。
軒仔為「Lucy一日託兒服務」設計了多項活動，包括化妝、襯衫、由Lucy親自為軒仔設計的早餐、Bedtime Story及吹氣球。為了盡快跟Lucy混熟，一切由女孩子至愛的扮靚開始，雖然Lucy表示自備了指甲油及眼影，但亦嘗試用軒仔預備了玩具化妝套裝為Lucy化妝，軒仔先用Lucy自備的粉紫色的眼影，不過顏色作淺，Lucy便選擇軒仔化妝盒的綠色閃閃眼影，一望塗上綠色眼影的Lucy，軒仔即忍不住笑，「我擔心你阿媽以為我虐待你。」
隨後又謂不如再塗上一層藍色眼影，塗完後一望鏡，軒仔再次忍不住大笑，軒仔問Lucy喜歡這個色的眼影時，一臉天然呆的Lucy小聲說：「都鍾意。」十分搞笑。到襯衫環節，軒仔又準備了多條公主裙，見到Lucy挑選衣服時，軒仔大讚，「佢係好知道自己想要啲乜嘢，我覺得佢都幾成熟，同埋好有手尾，佢係自己會執番整齊啲嘢，呢啲真係好少見呀而家啲小朋友。」
去到整早餐環節，台上擺滿各式各樣的食物，包括橡皮糖、薯片、粟米粒、菠蘿、麵包、茄汁豆、蛋、益力多、爆谷等，軒仔問Lucy會為他弄一個怎樣的早餐，Lucy立即指着橡皮糖，隨後再加多一次橡皮糖，然後再把薯片、粟米、蛋全都混在一起，Lucy一邊興奮地「加料」，旁邊的軒仔邊搖着頭邊笑道：「我同早餐都係冇乜緣份。」最後Lucy指着要加益力多及茄汁豆時，軒仔立即「眼都突」，更說：「食完肚屙都似。」又問Lucy：「你知唔知我陣要食咗佢㗎？」Lucy點頭並謂：「特登。」軒仔立即失笑並邀請Lucy跟他一起吃，Lucy反應超快地拒絕：「唔駛。」全場立即爆笑，不過最後他亦十分「俾面」，瞇着眼吃了一口「Lucy早餐」，絕對勇氣可嘉。
最後輪到Bedtime Story，軒仔耐心地說了多個小故事，不過活潑的Lucy卻騎着玩具獨角獸跑跑跳跳，一動一靜的畫面相映成趣。最後節目播出二人閒聊片段，軒仔問十分喜歡MC的Lucy喜歡自己還是喜歡MC，Lucy表示兩個都喜歡，軒仔便對着鏡頭擺出自信滿滿的表情，隨後他又謂唱歌給Lucy聽時，Lucy再度呆呆的說：「唔駛啦。」當眾請軒仔「食檸檬」，難怪一眾網民表示：「軒公遇上對手了! Lucy完全無面俾。」、「應該無乜人係咁派檸檬俾軒公，好好笑。」、「竟然張敬軒出到聲話唱隻歌畀佢聽，都會有人話唔好。」