張敬軒被Lucy當眾派檸檬 李元元爆製加料早餐

《軒公敲碗》第二季第三集找來深受網民歡迎的星二代李元元（lucy）任嘉賓。軒仔大宅頓成「託兒playgroup」，軒仔亦化身「Lucy sitter」，二人互動笑料百出，影片上架未夠二十四小時，便瞬即登上熱門影片第一位。

軒仔為「Lucy一日託兒服務」設計了多項活動，包括化妝、襯衫、由Lucy親自為軒仔設計的早餐、Bedtime Story及吹氣球。為了盡快跟Lucy混熟，一切由女孩子至愛的扮靚開始，雖然Lucy表示自備了指甲油及眼影，但亦嘗試用軒仔預備了玩具化妝套裝為Lucy化妝，軒仔先用Lucy自備的粉紫色的眼影，不過顏色作淺，Lucy便選擇軒仔化妝盒的綠色閃閃眼影，一望塗上綠色眼影的Lucy，軒仔即忍不住笑，「我擔心你阿媽以為我虐待你。」

隨後又謂不如再塗上一層藍色眼影，塗完後一望鏡，軒仔再次忍不住大笑，軒仔問Lucy喜歡這個色的眼影時，一臉天然呆的Lucy小聲說：「都鍾意。」十分搞笑。到襯衫環節，軒仔又準備了多條公主裙，見到Lucy挑選衣服時，軒仔大讚，「佢係好知道自己想要啲乜嘢，我覺得佢都幾成熟，同埋好有手尾，佢係自己會執番整齊啲嘢，呢啲真係好少見呀而家啲小朋友。」