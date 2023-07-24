張敬軒試食譚仔下午茶超滿足 呻被遮遮迫食生酮餐單

張敬軒今日到中環譚仔分店試食下午茶，他大讚這裡的姐姐比家中的「遮遮」好很多，「見到呢度啲『姐姐』就知有下午茶食，見到屋企嘅『遮遮』就要諗下自己有咩可以食！喺屋企選擇唔多，呢度有好多選擇，我被人train到選擇困難，我以前好貪心鍾意成凳嘢食，依家屋企係得A、B、C餐，嚟到呢度好開心！」他更大爆家中平時只得兩餐，要自己努力爭取才有三餐。

被迫進食 生酮餐單

他又指自己在家中是被迫戒口，跟自己外出主動戒口完全不同，更自爆家中的兩個『遮遮』不知為何學會生酮飲食，於是令他要進食生酮餐單。至於媽媽來港的日子，因新購入了攪拌機，令他不停進食流質食物，笑言自己像水泥攪拌車，成肚水泥，因此他今日很開心可以到譚仔食下午茶。

諗盡方法唔食「住家飯」

他笑言自己不時想盡辦法不想回家食飯，更稱『遮遮』來港多時，每次叫對方蒸魚，也只會蒸雪藏的倉魚，好奇對方是否認定世界只得一種魚。雖然軒仔大吐苦水，但自己往好一方向想清淡些對身體也是好事。