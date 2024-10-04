張敬軒調整能量「接地氣」赤腳踩草地 網民：你隻腳出閃卡都有人要

張敬軒將於本月中在澳門舉行12場《Dahlia Blossom The Prime Classics Live 2024 張敬軒澳門演唱會》。日前，軒仔家中最後一隻愛貓Leslie因病逝世，他除忙於處理愛貓的身後事，心情亦有一定影響。昨天（3日）軒仔在社交平台表示為演唱會正式閉關備戰，更自言要試下「接地氣」。

軒仔寫道：「大家早晨！尋日除咗要拍攝，仲有去處理（愛貓）Leslie嘅事，今日開始閉關練嘢了，呢幾日轉天氣好多朋友都病咗，大家要注意保養，朝早帶多件衫或者頸巾出門口，人多嘅地方戴返口罩。趁好天、能量好嘅日子，可以試下『接地氣』，前一輪日日出入動物醫院，加上個人心情麻麻，我試咗幾次，覺得對調整自己嘅能量，係有幫助嘅，具體方法上YouTube搵嚟睇下，大家今日加油呀，一切都會好嘅。」 軒仔坐言起行，昨晚在新社交平台貼出「接地氣」短片，片中見他除晒鞋襪，赤腳踩在草地上，他表示：「我真係有去㗎，俾自己take個break仔，今日好好天。」有網民立即上網搜尋「赤腳行草地」的好處，原來赤腳接觸草地半小時，身體就能吸收大地能量，能減少身體電壓，令身體放鬆，像是把一整天的壓力釋放到大地上，晚上睡得比較好；同時，亦有不少網民將焦點放在軒仔的腳趾上，並笑言：「哇 你的腳趾好靚啊 隻隻都分得開」、「係張敬軒嘅腳趾，我諗你隻腳出閃卡都有人要」。