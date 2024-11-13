張敬軒送俾細So簽名CD被放售 兩位有回應

張敬軒送給細So的親筆簽名CD被發現在二手唱片店放售，該CD是2006年3月發行的《春．夏．秋．冬》大碟。CD封面上見到張敬軒寫道︰「Dear 細So,好多謝你一直以來都支持我嘅音樂！希望你會鍾意呢隻碟！。」
細So其後在社交平台回應事件，並tag了張敬軒寫道︰「多謝各位關心！ 當日冇得返舊公司搬走我啲CD，後來有同事幫我攞返部份碟。 其餘仲有好多一路都放喺直播室，諗住留喺度俾大家用，點知就唔知俾邊個攞咗去賣。 如果你要賣，都抹走個名同msg 先呀，有我個名唔會值錢啲㗎。@hinscheung今時今日我都仲係一直咁支持你 同你嘅音樂！」
張敬軒其後回應說︰「其實我以前喺兩間電台出沒獵獵埋埋都好多其他artist簽畀各位DJ嘅碟，我係出咗名嘅CD大盜，查實呢單嘢係唔係我經手嘅我都唔敢肯定。不過應該機會不大, 因為我唔係好接受到自己個髮型，我會繼續簽碟畀你，不過都要等我有碟先。好快有好快有 Love you！ 」細So亦火速回覆表達謝意。
細So於商台工作廿年，但2020年被揭背妻偷食人妻KOL練美施，好男人形象瞬間破滅，其後他也離開商台，並舉家移民英國。細So改為從事音樂製作工作，2021年8月份，他在Patreon開設一個名為「Danny Oldman」的音樂平台，逢周一至周五晚做直播，平台每月收費為5美元，以歌會友用音樂養家。2022年，細So返香港並為側田擔任創作總監。