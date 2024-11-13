張敬軒送俾細So簽名CD被放售 兩位有回應

張敬軒送給細So的親筆簽名CD被發現在二手唱片店放售，該CD是2006年3月發行的《春．夏．秋．冬》大碟。CD封面上見到張敬軒寫道︰「Dear 細So,好多謝你一直以來都支持我嘅音樂！希望你會鍾意呢隻碟！。」

細So其後在社交平台回應事件，並tag了張敬軒寫道︰「多謝各位關心！ 當日冇得返舊公司搬走我啲CD，後來有同事幫我攞返部份碟。 其餘仲有好多一路都放喺直播室，諗住留喺度俾大家用，點知就唔知俾邊個攞咗去賣。 如果你要賣，都抹走個名同msg 先呀，有我個名唔會值錢啲㗎。@hinscheung今時今日我都仲係一直咁支持你 同你嘅音樂！」