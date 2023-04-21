張敬軒雙眼通紅開直播 驚爆父親廣州家中昏迷險喪命

張敬軒日前推出新歌《隱形遊樂場》，昨晚他在社交平台開直播宣傳新歌，在直播接近尾聲時，軒公透露上月與雙親在英國倫敦旅遊期間，父母在當地感染新冠病毒，雖然上機前已變回「一條線」，惟父親年紀大出現後遺症。

軒公雙眼通紅表示日前致電身在廣州的母親關心兩老情況，才得知爸爸有天晚上在家出現昏迷狀態，他表示母親告訴他前，還擔心阻礙其工作，問他是否正在忙，並說：「依家過咗先話你知，你老竇噚日差啲無咗喇』。」原來爸爸因為新冠後遺症，突然在家昏迷，軒公解釋由於情况好複雜，未有詳述，總之就是嚇親媽媽。

爸爸情況轉穩定

軒仔又表示從英國回港後，見有報道指他不孝，42歲才首次和父母旅行。他解釋屋企多年無去旅行，因為爸爸以前做公務員好忙，至 1989年媽媽開始從商，而父母退休後養狗，父親亦是「獨家村」，不想與外人生活，因此兩老一直互相照顧，家中亦沒請外傭。他表示父親出事當晚，母親一個人抬不起160幾磅重的父親，最後要請樓下保安幫忙。

軒仔續說爸爸當晚醒來情況已穩定番，並透露父母將會來港生活：「我過去呢個禮拜好開心，解決咗近5年嚟最大問題，我阿爸阿媽終於肯搬嚟香港，經過今次呢件事，所以我會開始安排佢哋喺香港嘅生活，照顧到佢哋，可以每星期見面，得閒返去食飯陪佢哋，有咩事都照顧得到。」軒公續指父親一直不想來香港的原因，因為他在廣州屬退休幹部，故此有公費醫療，因此不想佔用別人的社會資源。軒仔表示爸爸這句話，雖令他覺得父親很有公民責任感，但他認為能照顧到父母亦是很重要的事。