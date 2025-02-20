張敬軒預告做王菀之演唱會嘉賓 開腔談私家咪為幕後護航

張敬軒、陳慧琳與周興哲今日到中環出席品牌活動，亦是軒仔放完假之後首見傳媒。他表示在社交平台宣布自己收爐之後，完全是大昏迷，他說︰「我瞓到第二日4點，工人以為我有事！」他表示放了兩個星期假，感覺好像放了很久，但很開心瞓得非常足夠。他表示在放假期間曾到廣州幫家人執拾用品，自己曾計劃去歐洲，但最後決定留港消費。

談到他的私家咪發現甩漆，他表示沒有拎去維修，表示可能是去年生日會已經整花。他稱其後得知不少幕後工作人員不開心，他說︰「係會肉赤，由佢啦！我又衰，過年流流講嚟做咩，個支咪可能之前已經整花，因為我已經成年無用過。好多做後台嘅睇完個PO有啲唔開心，我有睇啲PO，佢哋都講得幾啱，香港做演出，做後台係好辛苦，未必顧及到藝人。自己有專人負責送咪、收咪，但有時都再所難免。」 問到會否派多一個人去照顧支咪，他表示現時反而想要兩個人照顧自己，可能工作太辛勞，回到家只想做廢人，只想休息。

將擔任 王菀之演唱會嘉賓 他又預告將會擔任王菀之演唱會擔任嘉賓，所以近日忙於練歌，而該部份的演出會是非常感動。問到屆時會否用私家咪，他表示未必，坦言不是任何場合都會用，如果只是當別人演唱會的嘉賓，唱一、兩首歌就不會用私家咪。軒仔又提到周興哲是他其中一位很欣賞的音樂人，自己也有去澳門看對方的演唱會，希望可以跟對方合作，今年自己也希望可以跟不同人合作。 軒仔送給洪嘉豪的音樂課程已經結束，他笑言要再購入另一個課程。他提到當時忘記為他計時差，令嘉豪上堂的時間全都是香港凌晨時間，自己見到對方開live，驚訝對方有些殘，「可能佢呢排讀書勤力啦！哈哈哈！」