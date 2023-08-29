張敬軒預告拍旅遊節目赤膊示人 盂蘭節唔怕收紙製品

年底係咁飛

為了迎接軒公大駕光臨，大會特別準備了一座仿雜誌的巨型裝置，軒公從雜誌裡驚喜登場，非常架勢！近日經常在海外開騷的軒公不時寓工作於旅遊：「我一直都 Keep 住有海外行程，成日飛，有時覺得今年係全職去旅行，7月去咗美國做世界巡迴，10月又即將去新加坡出席大型華語音樂節。」

嫌 Jeffrey長篇大論

自稱是「旅遊達人」的他更即場宣佈將會重啟自家頻道的旅遊系列，計劃耗資過千萬拍攝，暫名為《軒公周遊遊》。節目首站將會赴澳洲拍攝，軒公坦言下一站目標是到冰島露營，更預告可能會「性感」示人：「今次拍攝主要係走入森林同平原，旅行中我可能會赤膊上陣或真空著外套，我已經向負責行程嘅有關人士申請去撒哈拉沙漠，我想試下喺沙漠上拎住絲巾飄揚嘅感覺。」 他稱如去冰島，一齊出發的人要懂揸車，當聽到有人建議請要考車的Jeffrey魏浚笙，軒公立即耍手擰頭，表示對方的說話經常長篇大論，但其實是廢話，笑言令他聽到很累，所以不時會叫他「收聲」。