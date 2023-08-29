張敬軒預告拍旅遊節目赤膊示人 盂蘭節唔怕收紙製品

張敬軒（軒公）今日(29日)出席位於尖沙咀 K11 MUSEA，吸引近千名粉絲塞爆商場，場面墟冚！活動於中午12時半舉行，粉絲們在商場開門時已爭先霸定頭位，早上10時已出現長龍及「打蛇餅」，逼爆商場幾層位置，一眾軒迷成功攻陷K11 MUSEA！
年底係咁飛
為了迎接軒公大駕光臨，大會特別準備了一座仿雜誌的巨型裝置，軒公從雜誌裡驚喜登場，非常架勢！近日經常在海外開騷的軒公不時寓工作於旅遊：「我一直都 Keep 住有海外行程，成日飛，有時覺得今年係全職去旅行，7月去咗美國做世界巡迴，10月又即將去新加坡出席大型華語音樂節。」
嫌Jeffrey長篇大論
自稱是「旅遊達人」的他更即場宣佈將會重啟自家頻道的旅遊系列，計劃耗資過千萬拍攝，暫名為《軒公周遊遊》。節目首站將會赴澳洲拍攝，軒公坦言下一站目標是到冰島露營，更預告可能會「性感」示人：「今次拍攝主要係走入森林同平原，旅行中我可能會赤膊上陣或真空著外套，我已經向負責行程嘅有關人士申請去撒哈拉沙漠，我想試下喺沙漠上拎住絲巾飄揚嘅感覺。」 他稱如去冰島，一齊出發的人要懂揸車，當聽到有人建議請要考車的Jeffrey魏浚笙，軒公立即耍手擰頭，表示對方的說話經常長篇大論，但其實是廢話，笑言令他聽到很累，所以不時會叫他「收聲」。
拉闊音樂會是大project
他提到除了試過與潘燦良及蘇玉華去露營，亦試過Jeffrey、洪嘉豪和白只露營。他稱白只是可以在荒島生活，Jeffrey則是一名「煩膠」，如會執錯木頭，又會在燒嘢食時整跌食物。問到日後會挑戰跟誰露營，他首選王菀之，笑言要折磨對方。他亦預告跟林家謙有搞作，可以考慮加入露營腸元素，坦言11月的拉闊音樂會是自己今年的大計劃。
一年都在過盂蘭節
過去軒公開騷都會收到粉絲用紙製作的禮物，適逢今日是盂蘭節，他笑言自己一年四季都在過盂蘭節，粉絲每次見到他都是送上紙製品。他稱見到Tyson Yoshi收的都是手鏈、手錶，而他收的卻即紙製飾品。