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娛樂
2023-12-13 21:45:28

張敬軒預告《隱形遊樂場》推第7版本 自爆上街派傳單拉票食檸檬

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張敬軒表示《隱形遊樂場》會推出第7版本。

張敬軒、楊天宇及鍾雪瑩到圓方出席品牌活動。提到軒仔的《隱形遊樂場》打入《叱咤》的「我最喜愛的歌曲」廿強，他表示本周要為澳門個唱準備，因此未能落區拉票，他稱未來再參加頒獎禮，一定會落力參與拉票，坦言自己跟團隊都玩得很開心。

他稱《隱形遊樂場》將會推出第7個版本，他說︰「今年只係推呢首歌，呢幾日會上架終極版本，仲係同大師級音樂人合作，好圓滿，希望可以係年尾再用呢首歌去總結呢一年，我自己都好感動。」他表示自己比較著緊歌曲獎，因為個人獎項有很多因素影響，加上是音樂頒獎禮，所以看重歌曲獎是很正常。

張敬軒認為個人的成功全懶有各方面的支持。

咩單張都會接

提起拉票，他稱是因為從網上見到一個小妹妹向途人派單張，為他拉票但慘食檸檬，所以覺得自己更應該要參與。他表示其他人都不怕羞為他拉票，自己也放膽上街派單張，直言自己落區派傳單時也食了不少檸檬。「我同好多人都一樣，有人派傳單，我都唔接，依家自己派完，真係唔容易，所以我依家行過見到咩傳單都會接。」

haters留言照單全收

他表示自己有今日的成績，並非個人功勞，因為背後有不少人支持，當中亦包括傳媒、客戶及歌迷等，並謂︰「唔可以好似後生咁任性，因為依家唔係張敬軒一個人嘅事，而是一team人嘅事。」他又提到自己會留言網上的言論，每隔1個月便會檢討自己及團隊，開會是用網民的角度去批評自己，坦言現時的評論很多都有智慧，就算是haters的留言可能也是令人進步的環節，「人長大唔係學聽好說話，而係要學消化同聽唔好嘅說話，所以每次開檢討大會，都會講有邊啲做得唔好，唔係一味去奉承，捧到我哋上天，因為造神嘅年代已經過咗。」

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張敬軒拍照時，fans不停尖叫。

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