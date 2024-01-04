張敬軒預告2月大陣仗謝票 阿媽認錯仔日日提林家謙

張敬軒、Tyson Yoshi今日現身金鐘太古廣場出席FENDI新產品發布活動，吸引大批粉絲追星，氣氛相當熱鬧，當大隻仔Tyson Yoshi到場時，大家見到他今日穿衞衣打扮卻傳來一陣噓聲。 是次活動，除了軒仔、Tyson Yoshi外，Jace陳凱詠、楊天宇、張蔓姿及張蔓莎亦有現身，眾人穿上新裝現身，當輪到Jace 登場時，穿上白色衞衣卻與背景一樣，出現「黐地」效果。至於軒仔獲安排孖Tyson Yoshi合照，軒仔穿上睡衣質料套裝，他抵死地作狀拉開Tyson上衣，之後Tyson反客為主扮鬆開軒仔衫鈕，場面搞笑。

fans常買錯碼 張敬軒表示自己很愛穿絲質睡衣，笑謂感覺像沒著衫一樣，更自爆家中的睡衣、內衣都愛滑捋捋質料。問到愛甚麼款式，他表示愛深色或monogram圖案，並稱fans不時送他很多內衣、睡衣之類，但很多都買大了碼，「不過大都好過細，驚唔夠用！」他搞笑表示有穿保暖衣打底，不想「凍親啲兄弟姊妹」。

預告2月謝票 提到謝票何時舉行，他表示2月左右會開始首輪謝票，並正諮詢法律意見，擔憂謝票會阻街，希望可以開心又不用阻街方式好好答謝大家支持。他說︰「唔會快閃！係要多謝街坊、叔伯兄弟咁款！會以幾種形式舉行，其中一個係落街，以街站形式謝票，另一個係捐錢出去，但同歌迷之間就唔會話去酒樓食餐飯，寧願將呢啲錢捐出去，幫到人。」 至於2024年的拉票，他表示會認真構思下，「希望做到一體化，上次都好勞師動眾，兩部貨van，1部七人車。太違反實力歌手原則，應該係要簡易啲。」他表示今年的1月1日真的很開心，認為是一個很好的新開始。他自言危機感很重，自己就算拎到獎、獲大家支持，但自己不會鬆懈，真的希望自己可以做到大家「我最喜愛」。

Tyson Yoshi與張敬軒出席品牌活動。