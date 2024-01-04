張敬軒預告2月大陣仗謝票 阿媽認錯仔日日提林家謙

張敬軒、Tyson Yoshi今日現身金鐘太古廣場出席FENDI新產品發布活動，吸引大批粉絲追星，氣氛相當熱鬧，當大隻仔Tyson Yoshi到場時，大家見到他今日穿衞衣打扮卻傳來一陣噓聲。
是次活動，除了軒仔、Tyson Yoshi外，Jace陳凱詠、楊天宇、張蔓姿及張蔓莎亦有現身，眾人穿上新裝現身，當輪到Jace 登場時，穿上白色衞衣卻與背景一樣，出現「黐地」效果。至於軒仔獲安排孖Tyson Yoshi合照，軒仔穿上睡衣質料套裝，他抵死地作狀拉開Tyson上衣，之後Tyson反客為主扮鬆開軒仔衫鈕，場面搞笑。
fans常買錯碼
張敬軒表示自己很愛穿絲質睡衣，笑謂感覺像沒著衫一樣，更自爆家中的睡衣、內衣都愛滑捋捋質料。問到愛甚麼款式，他表示愛深色或monogram圖案，並稱fans不時送他很多內衣、睡衣之類，但很多都買大了碼，「不過大都好過細，驚唔夠用！」他搞笑表示有穿保暖衣打底，不想「凍親啲兄弟姊妹」。
預告2月謝票
提到謝票何時舉行，他表示2月左右會開始首輪謝票，並正諮詢法律意見，擔憂謝票會阻街，希望可以開心又不用阻街方式好好答謝大家支持。他說︰「唔會快閃！係要多謝街坊、叔伯兄弟咁款！會以幾種形式舉行，其中一個係落街，以街站形式謝票，另一個係捐錢出去，但同歌迷之間就唔會話去酒樓食餐飯，寧願將呢啲錢捐出去，幫到人。」
至於2024年的拉票，他表示會認真構思下，「希望做到一體化，上次都好勞師動眾，兩部貨van，1部七人車。太違反實力歌手原則，應該係要簡易啲。」他表示今年的1月1日真的很開心，認為是一個很好的新開始。他自言危機感很重，自己就算拎到獎、獲大家支持，但自己不會鬆懈，真的希望自己可以做到大家「我最喜愛」。
阿媽好愛林家謙
提到媽媽認錯了林家謙，軒仔稱媽媽每天都跟他說家謙，他指媽媽覺得家謙的氣質跟他相似，「家謙依家好似變咗我家一份子，我媽成日提起佢，好鍾意佢！(你無地位啦！)我唔介意，林家謙搵咁多錢，家用可以分擔下！」問到新年可會考慮約家謙拜年，他表示有，現正約時間，希望成事。
想跟洪嘉豪合作
對於他的新歌《青春告別式》很快榮登冠軍歌，他很多謝大家支持。問到今年是否要做唱作歌手，「會！以前自己寫嘅唔上榜，《青春常駐》派完又冇聲氣，係好氣餒，《笑忘書》又唔可以話好紅，我就覺得呢幾年有好多新人湧現，帶咗好多新嘢俾我哋，自己寫歌都大膽。依家諗緊同洪嘉豪合作，因為我首歌同佢首《逆時車站》出奇地夾到！」