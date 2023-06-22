張敬軒預留6位數基金供粉絲作應援 自推薦為Serrini「觀鳥會」做「雀粟」

張敬軒與Serrini早前為迪士尼和彼絲動畫《元素大都會》配音，兩人今日於銅鑼灣出席廣東話版動畫的粉絲見面會，並與粉絲玩遊戲，不過其間有被選中的男孩，面對大批觀眾非常害羞，，雖獲軒公細心安撫並送上小禮物，但最後亦因太緊張而退場。 對住Serrini會嘔電 兩人為動畫角色阿水和小焰配音，Serrini笑言小焰經常發出尖叫或「擔泥咁聲」，完全跟她平時一樣，毫無難度，至於軒公演聲的阿水，則要展示「海豚音式的哭泣。軒公透露有兩場戲令他感動落淚，而最難是配煲滾水叫聲及嘔泡聲，幸好他與Serrini分開配音，「對住佢會嘔電，我諗製作單位係有考慮過兩個一齊配，但為咗進度就唔好喇。」

自爆個唱慶功暗落淚 軒公剛完成《Revisit張敬軒演唱會》，他表示當晚設了有小型慶功，因為團隊成員各有工作，要各散東西，不能隨團往美國巡唱，他自爆感觸落淚，「呢個騷斷開咗兩次，感覺是終於做完，因為這半年發生好多事，爸爸媽媽確診，單是搭台都幾千萬，有種如釋重負的感覺，喺後台流馬尿，喊花咗個妝。」 對於在台上宣布掏腰包設立應援基金，他大讚粉絲應援物的很有創意，「佢哋啲禮物好靚，靚過自己公司做。第一筆投放的數字是6位數，睇佢哋想做啲乜，將個plan寫俾我哋，讓我哋知道做幾份，用咩方式去派發，基金本身唔係問題，但fans創意變成盈利性售賣，同埋都可以幫手釐清版權。向來寵粉的他，豁免歌迷會年費，有部份歌迷將費用，轉而捐給慈善機構，他認為這是良性循環。

美國巡唱 不帶父母同行 軒公明日(24日)將飛往美國準備巡唱，他說會預早抵達以便調整生理時鐘和養聲。上次到英國趕製了新歌《隱形遊樂場》，獲得逾300百萬點擊，他坦言有助爭取更多資源錄製下首歌，而今次也會在美國錄音室與當地監製見面，或有機會合作。此行不會帶父母同行，因為長途機太攰，加上兩老剛在香港安頓生活，不想他們又舟車勞動。他坦言也要適應與父母同住，大爆母親因天雨無法飲茶而黑面，每天要晨早要做母親炮製的飲鮮榨糊物。