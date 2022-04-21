張敬軒餘下8場紅館個唱 宣布下月分16日重開

張敬軒去年在紅館舉行跨年演唱會《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》，但1月受到疫情影響，餘下8場演出無奈叫停，主辦的英重今日終宣布個唱於5月中重開，但有鑑於要保持社交距離，1月的8日補場，從5月10日開始將會分成16日進行，同時亦公布換票及退票退款安排。
主辦單位公布詳情如下：
鑑於新冠病毒疫情有緩和跡象，政府已於2022年3月21日公告自2022年4月21日起分階段解除大部份社交距離措施，亦於2022年4月14日公告自2022年4月21日起康文署將恢復接待有現場觀眾的演出或活動。
有見及此，主辦方決定將原於2022年1月6日至1月10日及1月13日至15日 (共8場)於香港體育館舉行之《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》(“演唱會”) 重訂於2022年5月10日至2022年5月29日期間舉辦(共16場補場，因應場地人數所限在原訂8場補場外另加8場補場演唱會，以安排所有已購票觀眾於指定補場場次觀看補場演唱會)，惟場地設特別座位安排：
1. 表演場內，觀眾入座人數不得超過原定可容納人數的一半。
2. 相連的座位不得超過四個。
為配合政府防疫規定，主辦方須重新編排所有座位及印製全新補場門票，調配原持有取消場次門票觀眾的位置於指定補場場次觀看對應的補場演唱會， 觀眾必須於指定時間及指定地點更換全新印製的補場門票，並持有全新印製的補場門票方可入場。
在此期間，已購票的觀眾現可選擇:
(A) 於2022年5月2日至9日期間或在觀看相關補場場次當日到香港體育館更換全新印製的補場門票; 或
1. 持有2022年1月6日至1月10日及1月13日至15日 (共8場)已取消場次之演唱會門票的人士，可憑已取消場次之演唱會完整門票正本(連同票根)於以下時段於香港體育館露天廣場更換補場門票並於指定場次觀看對應的補場演唱會
🔴在疫情下，為保持適當的社交距離及避免人多擠迫增加輪候時間，主辦方呼籲欲出席觀賞補場演出的觀眾，儘早於上表指定換領時間前往香港體育館更換補場門票，以免延誤入場欣賞演出。為鼓勵觀眾儘早換票，於2022年5月2日至5月9日換領全新印製的補場門票的觀眾，將可就每張門票獲贈紀念品一份。
🔴未能於上述時段前往香港體育館換領全新印製的補場門票的觀眾，可於對應補場場次演唱會舉辦當天【下午4時正至晚上7時正】時段於香港體育館露天廣場即場換領全新印製的補場門票。
🔴主辦方會儘量按照原有的座位作調配，例如相約行數、相連座位等，希望能降低對補場觀眾的影響。惟因防疫的特別座位安排，有些觀眾將會被分配到相同票價區內的其他行數及座位。如不接受由主辦方重新調配新的座位或場次的安排，請於2022年4月28日之前按下述(B)項申請退票退款，為免存疑，主辦方並不會接受於辦理換領全新印製的補場門票期間對不滿意調配新的座位或場次的觀眾的退票退款申請。
🔴請換領補場門票的觀眾先預先填妥並列印於https://eeg.zone/#/news/3015上載之《補場場次演唱會門票換領表格》，於辦理換領全新印製的補場門票時將已填妥無誤的表格給予在場工作人員辦理換領手續(每名換領人士最多可登記及換領六張門票)。
🔴主辦方對更換門票的安排、換票日期、座位編配等細則保留最終決定權。
🔴持有全新印製的補場門票的觀眾將可按門票上指定的日期及座位觀看相關場次的補場演唱會。 如未有換領全新印製的補場門票的觀眾及/或未能按上述指定補場日期前往觀看指定補場場次演唱會的觀眾，將不會獲安排觀看其他補場場次或退款。
🔴主辦方僅會在香港體育館當場接受及辦理換領全新印製的補場門票，並不接受任何退票退款申請，退票退款申請詳情請參閱下述(B)項。
(B) 如未能於補場場次前往觀看演唱會或不接受由主辦方調配新的座位或場次安排之觀眾，可根據於https://eeg.zone/#/news/3015上載之《最後階段 - 演唱會退票退款 – 郵寄辦理表格》所載之條款及細則申請退票退款。
在此，我們感謝各方樂迷多個月的耐心等待，與此同時我們會積極籌備，讓我們儘快能與各位樂迷及觀眾見面。
如有任何查詢，請於辦公時間（星期一至五，早上10時至下午6時，公眾假期除外）致電英皇娛樂演唱會熱線(852) 2835 4035，亦可電郵至concert1@emperorgroup.com。
此致
主辦方：英皇娛樂集團
日期：2022 年4月21日
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