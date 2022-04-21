張敬軒餘下8場紅館個唱 宣布下月分16日重開

張敬軒去年在紅館舉行跨年演唱會《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》，但1月受到疫情影響，餘下8場演出無奈叫停，主辦的英重今日終宣布個唱於5月中重開，但有鑑於要保持社交距離，1月的8日補場，從5月10日開始將會分成16日進行，同時亦公布換票及退票退款安排。

主辦單位公布詳情如下：

鑑於新冠病毒疫情有緩和跡象，政府已於2022年3月21日公告自2022年4月21日起分階段解除大部份社交距離措施，亦於2022年4月14日公告自2022年4月21日起康文署將恢復接待有現場觀眾的演出或活動。

有見及此，主辦方決定將原於2022年1月6日至1月10日及1月13日至15日 (共8場)於香港體育館舉行之《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》(“演唱會”) 重訂於2022年5月10日至2022年5月29日期間舉辦(共16場補場，因應場地人數所限在原訂8場補場外另加8場補場演唱會，以安排所有已購票觀眾於指定補場場次觀看補場演唱會)，惟場地設特別座位安排：

1. 表演場內，觀眾入座人數不得超過原定可容納人數的一半。

2. 相連的座位不得超過四個。

為配合政府防疫規定，主辦方須重新編排所有座位及印製全新補場門票，調配原持有取消場次門票觀眾的位置於指定補場場次觀看對應的補場演唱會， 觀眾必須於指定時間及指定地點更換全新印製的補場門票，並持有全新印製的補場門票方可入場。