張敬軒首任講師出席聯校講座 暢談粵語流行曲70年

日前，張敬軒獲聖保羅書院中文科邀請，聯同香港大學香港研究課程教授及總監朱耀偉教授，為中西區十二間中學的聯校講座「似水流年——漫談香港流行曲七十年」擔任講師，透過對談及互動，讓年青一代了解廣東歌歷史、演變、廣東歌市場所面對的問題及發展等。首次擔任講師，軒仔坦言做足功課，「雖然自己身處呢個行業二十年，對呢個行業都有一定程度嘅了解，但係講座形式分享同落手落腳做係兩回事，所以今次為咗呢個講座，自己都再去深入研讀咗一啲資料，過程當中又再令到自己有深一層嘅認識，所以今次除咗同大家分享，自己都有好多得着。」

講座當日，甫上台軒仔便謂十分開心能夠跟大家見面，特別見到中西區十二間中學同學在場，特別有親切感，他笑言自己作為中西區居民代表，回家途中經常經過聖保羅書院門外，覺得學校很漂亮，講座當天踏入校門的感覺很神奇，「我成日喺度諗，會唔會有機會可以真真正正作為喺呢個行業超過二十年嘅人，喺我呢個階段令到年青人多啲機會去認識我哋香港嘅流行音樂呢？所以好多謝各位嘅邀請，多謝邀請我嘅老師，我都好開心喺度同大家分享、多謝professor俾我呢個機會。」