張敬軒騷靚背開騷 獲歌迷送紙紮鐘︰幫我化咗佢啦

張敬軒去年在紅館舉行跨年演唱會，但其中8場因為疫情而暫停。隨住政府放寬防疫措施，軒仔由今晚起至本月29日舉行16場演唱會。今晚入座率只有5成，軒仔在歡呼聲中升上舞台，唱完《Do What You Want》及《騷靈情歌》之後，便向在場觀眾深深鞠躬致謝。他指雖然只得5成觀眾，但在現時的措施下已經算是「全場爆滿」，對此百感交集。
軒仔指原計劃做5場便休息2天，但沒想到做了10場便休息了足足4個月。他說︰「呢4個月發生好多事，大家可以再坐番喺呢度，我要懷住好感恩嘅心去努力唱好今晚每一首歌，我決定呢十六場演唱會，每一場都當尾場咁做。我唔係講笑，話你聽，今晚有兩個嘉賓！」現場觀眾隨即拍手，他說︰「我覺得好灰，大家唔係來睇我咩？所有親友都係問，我嗰晚咩嘉賓？我咪係你個嘉賓囉！」
歌迷自製紙紮鐘入場
其後軒仔發現觀眾席上有一位歌迷，舉起一個閃令令的紙紮牌，他說︰「又係你呀！ 呢位朋友每次整啲好配合紅磡主題嘅燈牌俾我！我想問中間識閃嗰嚿黃色嘢係咩？鐘？你送個鐘俾我？紙紮鐘？你真係好嘢！仲要剛好12個字係我扮MIRROR個樣！就憑你呢份創意，我真係要回番個禮俾你，就係我私人家屬票，送兩張尾場山頂位俾你！工作人員幫我mark一mark呢個老兄，佢個牌，幫我化咗佢得㗎啦。真係大吉利是，呢啲紙紮禮物一年收一次夠啦，百無禁忌！」