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娛樂
2024-01-04 16:09:33

張敬軒1．14慶祝歌迷會生日費用全包 新歌一上榜即登首位

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張敬軒去年憑《隱形遊樂場》贏得「至尊歌曲大獎」。

張敬軒剛於《2023年度叱咤樂壇流行頒獎典禮》獲得「我最喜愛的男歌手」及憑全年唯一一首派台作品《隱形遊樂場》贏得「至尊歌曲大獎」的張敬軒，為了兌現跟歌迷的承諾，今年回歸唱作人位置，決定在踏入2024年1月1日前的一刻，派上全新作品《青春告別式》。歌曲MV一上架，即進駐了熱門影片首位，歌曲亦立即登上各大音樂串流平台的一、二位。同時軒仔亦為了回饋歌迷，將於1月14日舉行官方歌迷會生日會，逾萬名歌迷免費入場，所有費用由軒仔自資，以答謝歌迷一直以來對他的支持。

張敬軒自資搞活動跟歌迷一齊慶祝。

收demo已聽到喊

新歌歌曲延續《隱形遊樂場》的創作班底，由軒仔作曲及監製、黃偉文填詞、Johnny Yim編曲，記錄青春在無聲無息流走的一剎，因此軒仔提大家要將青春狠狠抱緊。滿滿的感觸，軒仔坦言歌曲是自己的故事，「其實亦屬於每一個人嘅故事。每一個人喺佢哋青春嘅時候，都曾經會遇到過嘅事情。但當時佢哋冇捉緊住，錯過咗，之後回望番轉頭就發覺有一種遺憾。所以呢樣嘢無論我又好、所有人都好，都一定有經歷過，只係你哋身邊嘅男女主角係邊一個人。」他透露歌曲只得demo未有歌詞時，播給自己團隊聽的時候，他的造型師已經聽到喊。

 

不易宣之於口

在愛情的道路上，軒仔自言並非勇敢，「嗰陣時比較腼腆，亦都唔係一個social media咁流行嘅年代，嗰陣時嘅告白更多嘅係寫信或者面對面，甚至乎手提電話都未流行，每一次約會、相遇都係一件難能可貴嘅事情，所以當時大家面對面，真係有啲說話未必咁容易講得出口。唔同而家social media流行嘅年代，可能俾一個心或者係emoji仲容易，要將心底說話宣之於口，當其時係相對困難。」

歌曲製作及拍攝MV時都遇上不少困難，團隊特意飛到日本北海道拍攝MV，但當拍攝團隊拍完第一個location的鏡頭，正在前往下一個location時突然遇上大風雪，團隊被迫折返，加上今次新歌的製作時間亦非常緊迫，這是繼《隱形遊樂場》後，另一首極速製作的歌曲，新歌收到歌詞後以短短的四日三夜便完成拍攝及錄音部份，正在忙於澳門演唱會的軒仔，更是每日都即晚來回香港及澳門，為新歌趕製錄音。

張敬軒今年回歸唱作人位置。

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