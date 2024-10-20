張敬軒30場騷破澳門演唱會紀錄 台上大叫粉絲：你7街瞓！

張敬軒於澳門倫敦人正式展開《Dahlia Blossom HINs CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》，軒仔一年內於澳門舉行了三十場的演唱會，打破了澳門演唱會史上的紀錄。 這次演唱會軒仔以五套全新歌衫演出，當中一套全身黑色閃閃連身衫，配頸上的大理花飾物，設計靈感來自軒仔，「我嘅服裝設計師Kenneth問：『你想有套咩衫呀？』我話可唔可以唔好成日都好似盔甲、去當兵嗰啲咁樣，可唔可以好似睡衣咁，我喺屋企真係咁樣着，但唔係咁閃嘅，我係鍾意着啲好貼身或者好似呢個咁樣飄吓飄吓嘅衫。我係嗰啲quite elegant，好低調嘅華麗，點知佢又整咗呢件好似有4萬幾粒水晶嘅衫俾我。」引來全場大笑。而歌單方面，昨晚有六成以上作品都是去年沒有唱過的，包括《風花雪》、《少女的祈禱》、《我本人》、《夜機》、《漩渦》等。

演唱會上軒仔還分享了不少過童年往事，「細個媽咪開咗一間卡拉OK，我逢星期五晚都會有自己一個嘅表演時間，陳慧嫻小姐八九年嘅告別演唱會係我嘅表演節目，我可以成個演唱會由opening唱到ending為止，為我奠定咗好多音樂基礎，最神奇就係冇諗過今時今日我哋係同屬一間唱片公司，慧嫻姐姐就嚟開演唱會啦，希望大家都會多多支持，我而家爭取緊可唔可以去做嘉賓。」隨後便唱出陳慧嫻的《夜機》。他續說：「去到二千年我阿媽開咗間麻雀館，我阿媽專做嗰啲嘢㗎，冇賭牌咋，有賭牌佢都應該開賭場㗎，我阿媽好鍾意玩兩手，所以我又喺麻雀館做過。」成長環境，加上是獨生子，他喜歡自己跟自己玩，亦很懂得跟自己玩，他坦言enjoy這種生活，「所以大家見到今日喺舞台上面嘅張敬軒，其實係一個好複雜嘅人，我都冇辦法去解釋。我覺得自己好似個城堡，有好多個窿，有好多間房，每一間房都裝咗唔同嘅嘢，有啲裝開心；有啲有本小氣簿記住邊個對我唔好我就會寫喺入面，哈哈；有啲永遠向人敞開；有啲房間鎖咗門之後連自己都唔俾入去，我哋每一個人都係一個複雜嘅結構，都係一個有好多間房嘅城堡，所以喺呢個城堡入面究竟係一個廢墟？定係一個屬於自己先至可以悠然自得嘅遊樂場呢？其實都係我哋自己決定。」

演唱會前，軒仔又特別在社交媒體上溫馨提示大家「睇show的禮儀」，軒仔謂：「今晚我覺得好開心，可能汲取咗去年嘅教訓，冇人大嗌、冇人亂講嘢……」但話口未完，即有觀眾大嗌，軒仔一副生無可戀的表情，「佢係咪嗌除衫？老公？你周街嗌人老公嘅咩？你兩條友如果再係咁嗌，我真係發嬲俾你睇！」歌迷竟即起哄叫好，軒仔說：「嗱，你哋拎起電話，我錄一段俾你哋返屋企留念，你哋想睇張敬軒鬧人吖嘛，呢期好Hit㗎呢句，『你7街瞓！』喺自己演唱會度着到咁靚，用鄉音叫人你7街瞓…… 唉！」立即爆笑全場。