張敬軒42年來首次一家3口去旅行　整蠱張爸爸要去「帕金遜宮」？

被張爸爸 電動輪椅轆腳

張敬軒在IG限時動態寫道：「我細個嘅時候，由於老豆係公務員，阿媽又有自己嘅檔口，所以係未試過一家三口出去旅行，今次係四十二年嚟嘅第一次。」他亦上載了一家三口在白金漢宮前的合照，自爆整蠱張爸爸的趣事，「出發之前佢問我我哋係咪去『帕金漢宮』，我話帕金後面通常都跟個遜字，跟住佢問去『帕金遜宮』要幾耐，我話唔知因為未起好。#軒公一家帶著矛盾去旅行」他分享慘被轆腳的體驗，他續道，「影完呢張相，阿老爺(張父)因為張椅係電動，所以連人帶椅轆過我隻腳。我嗌痛，然後佢問我咩事，跟住我話你轆親我。然後佢話佢feel唔到，我話唔緊要，我都feel唔到自己仲有隻腳。」張爸爸雖要以電動輪椅代步，但看來精神不錯，非常精靈鬼馬。