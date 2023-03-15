張敬軒42年來首次一家3口去旅行　整蠱張爸爸要去「帕金遜宮」？

張敬軒(軒仔)即將於英國倫敦Royal Albert Hall舉行3場《The Prime Classics Hins Live in London 張敬軒倫敦演唱會》，原來他今次是42歲的軒公首次帶父母出門旅行，旅程中不乏笑料，他幽默形容是「軒公一家帶著矛盾去旅行」。
被張爸爸電動輪椅轆腳
張敬軒在IG限時動態寫道：「我細個嘅時候，由於老豆係公務員，阿媽又有自己嘅檔口，所以係未試過一家三口出去旅行，今次係四十二年嚟嘅第一次。」他亦上載了一家三口在白金漢宮前的合照，自爆整蠱張爸爸的趣事，「出發之前佢問我我哋係咪去『帕金漢宮』，我話帕金後面通常都跟個遜字，跟住佢問去『帕金遜宮』要幾耐，我話唔知因為未起好。#軒公一家帶著矛盾去旅行」他分享慘被轆腳的體驗，他續道，「影完呢張相，阿老爺(張父)因為張椅係電動，所以連人帶椅轆過我隻腳。我嗌痛，然後佢問我咩事，跟住我話你轆親我。然後佢話佢feel唔到，我話唔緊要，我都feel唔到自己仲有隻腳。」張爸爸雖要以電動輪椅代步，但看來精神不錯，非常精靈鬼馬。
張宅日常對話
講完張爸爸，當然少不了張媽媽，他分享張媽媽在公園跟當地小朋友踢波的照片，取笑母親已加入「耆」英超球隊，並公開父母河畔的對話，張媽媽問：「有冇咩要交帶低吖？」張爸爸妙答說：「我唔驚，我識浮！」一家三口帶料笑料遊英倫。