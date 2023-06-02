張敬軒Serrini首度合作配音 合拍聲演《元素大都會》

今個暑假，迪士尼與彼思全新爆笑原創鉅製《元素大都會》(Elemental) 將會帶大家進入一個以水、火、土和空氣四大元素組成的物極大作反新世界。

為突出不同元素之間的水火不容，粵語版特別請來張敬軒和Serrini首度合作配音，分別聲演主角水先生劉滴水（阿水）和火小姐苗小焰 （小焰）。柔情似水的軒公遇上火爆烈女樹妮妮，將會產生點樣的神奇化學作用？軒公和樹妮妮不約而同都覺得今次演繹的角色與自己性情相近，十分容易投入角色。軒公認為自己跟阿水一樣都是感性底，擅於表達情緒和內心的聲音，並稱：「我同好多水瓶座男仔一樣都十分易喊！」不過阿水亦非一味多愁善感，喊包背後阿水不斷鼓勵小焰跳出自己元素圈，當然亦有好多計仔氹女仔，角色十分有趣過癮。

Serrini亦笑說自己似足小焰，經常焫㷫別人，「不過我成日焫唔到人地，反而焫著自己！」Serrini強調自己跟角色一樣並非一味火爆，「我是一個外向地內向的小女孩！雖然成日好似好燥，但其實我好文靜！平時講嘢大大聲，但其實都有唔開心的時候。」