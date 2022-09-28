張晉零下30度拍《狼群》李治廷克服畏高58米外牆滑下

由張晉、李治廷及蔣璐霞主演的《狼群》早前於國內上映時，很多觀眾都表示張晉將隊長這個角在戲中演得淋漓盡致，感覺像是附身於角色中！張晉亦表示他本身與角色是真的有點相似：「戲內的角色將很多東西都放在心裡，他說話表面的意思可能跟他想要表達的未必是一致的，他更多時候是用行動去表達，所以跟我本人有一點像似。」

對於在戲中很多親身上陣的場面，受傷也是免不了，張晉表示每拍一部戲都會有不同程度的受傷，「拍動作電影，沒有那部戲是可以完整一點傷都沒有，那不可能。」