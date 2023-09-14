張智霖做代言 加密幣平台JPEX被證監會點名未有牌 林作捲入風波立即割席

香港證監會尋日發聲明，指出「留意到一家名為"JPEX"的虛擬資產交易平台，透過社交媒體網紅（網紅）及場外虛擬資產貨幣兌換商（場外找換店）積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品」。證監會強調，JPEX集團「旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照」。JPEX去年曾經喺電視、戶外廣告位及巴士站燈箱等大賣廣告，並宣布由張智霖擔任品牌大使。JPEX不只在港宣傳，喺台灣都搵咗「五堅情」成員之一，早前同MIRROR成員合作嘅台灣歌手陳零九成為代言人。

林作與JPEX割席

而根據傳媒報導，早前由保險界轉戰加密貨幣界嘅林作，7月時喺社交平台宣稱「申請成為JPEX合伙人」，之後又喺講座推介JPEX。證監會喺聲明提到「已將其懷疑及關注的事宜通知相關網紅及場外找換店，並要求他們停止推廣JPEX和其有關的服務及產品」，而林作亦喺社交平台表示「無意觸犯任何證監會規定，尊重證監會的要求」。

另一藝人莊思敏亦被指喺7月中拍youtube片介紹JPEX，仲話可以收到高達16厘回報。現時影片已被收起，而莊思敏曾表示片段係同JPEX有合作關係嘅加密貨幣兌換商做宣傳。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈